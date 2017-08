Wiebes onderhandelt met Duitsland over toegang tot Panama Papers

Begin juli werd bekend dat het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) de Panama Papers in handen zou hebben. Volgens Duitse media zou het BKA 5 miljoen euro hebben betaald voor de administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. Het BKA zelf heeft alleen bevestigd in het bezit te zijn van 11,5 miljoen documenten - precies de omvang van de Panama Papers.

Wiebes schrijft aan de Kamer dat er ‘ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden met het BKA’. Het BKA heeft al aangegeven voor Nederland relevante gegevens te willen delen. “Momenteel wordt onderzocht of, op welke wijze en onder welke voorwaarden de stukken kunnen worden gedeeld”, aldus de staatssecretaris.

De Kamer zal echter tot november moeten wachten op verdere informatie. Dan verschijnt de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, waarin iedere zes maanden een stand van zaken wordt opgenomen over het onderzoek naar de Panama Papers.

Belastingontduiking

In april vorig jaar schreven meer dan tachtig media tegelijkertijd over de bevindingen uit de gelekte administratie van Mossack Fonseca. Wereldwijd zijn er naar aanleiding daarvan onderzoeken begonnen naar witwassen en belastingontduiking. In Nederland waren Trouw en het FD aangesloten bij het journalistencollectief ICIJ, dat de gegevens gedeeld kreeg van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Ruim een maand na de eerste publicaties is een deel van de gegevens door ICIJ online gezet. Het gaat dan om de namen van directeuren en aandeelhouders van ongeveer 214.000 vennootschappen in belastingparadijzen als de Britse Maagdeneilanden. Een veel groter deel van de 11,5 miljoen documenten is echter niet gepubliceerd. Het gaat vooral om veel e-mailverkeer, contracten of kopieën van bijvoorbeeld paspoorten.

Of die gegevens via de Nederlandse of Duitse autoriteiten alsnog openbaar worden gemaakt is niet duidelijk.

Lees ook: Kamer duikt in ontwijking belasting.

Lees ook: Hoe doorzoek je miljoenen documenten? Het verhaal van twee nerds.