Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

De notitie kwam via Trouw naar buiten. Kamerleden verklaarden dat zij herhaaldelijk om zo’n overzicht vroegen, maar het nooit kregen. Zij verzochten Wiebes om opheldering. Die stelt nu dat hij in brieven, al in 2015, technische briefings en een werkbezoek aan de Belastingdienst uit de doeken heeft gedaan welke constructies worden gebruikt. “Daar is niets geheimzinnigs aan.”

Lees verder na de advertentie

Met het geven van zekerheid aan bedrijven over hoeveel belasting zij moeten betalen, het maken van zogeheten rulings, is op zich niks mis, schrijft Wiebes. De constructies kunnen worden gebruikt om belasting te ontwijken, erkent hij. Maar dat gebeurt vooral als landen niet van elkaar weten hoeveel een multinational betaalt.

De ont­wij­kings­si­tu­a­ties staan inmiddels ter discussie en kunnen de komende jaren worden aangepakt.

'Vestigingsvoordeel' Dat is lang getolereerd, omdat het een ‘vestigingsvoordeel’ opleverde: bedrijven vestigden om die reden hun hoofdkantoor in Nederland. “De ontwijkingssituaties staan inmiddels ter discussie en kunnen de komende jaren worden aangepakt, vooral door verbeterde gegevensuitwisseling.” Vroeger werden buitenlandse belastingdiensten ‘niet spontaan’ geïnformeerd over rulings, verklaart de staatssecretaris omdat ‘het alleen iets zegt over de Nederlandse fiscale positie’. Wel werd multinationals verzocht de belastingdiensten in andere landen op de hoogte te brengen. Het inzicht daarover is veranderd, schrijft hij: “Inmiddels is automatische uitwisseling van informatie over rulings met andere landen de norm”.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.