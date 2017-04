Wiebes gebruikt verkeerde cijfers bij beoordeling wet DBA

De omzet van zelfstandigen lijdt niet onder de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Staatssecretaris Eric Wiebes van financiën zei het niet exact met die woorden, maar met de cijfers die hij donderdag in zijn Kamerbrief presenteerde, wekt hij wel die indruk. Die laten namelijk zien dat de omzet van zzp’ers in de afgelopen vijf jaar groeide. Zzp-deskundigen Hugo-Jan Ruts en Pierre Spaninks noemen Wiebes’ actie een poging tot het verdoezelen van de pijnlijke effecten van de wet.

Al van voor de wet DBA in mei vorig jaar intrad, zitten zzp’ers en hun opdrachtgevers onrustig in hun stoel. De wet houdt ze beide verantwoordelijk voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Oordeelt de Belastingdienst dat een zelfstandige zich te veel gedraagt als een werknemer, dan kunnen die zzp’er en zijn opdrachtgever rekenen op boetes en naheffingen. Om die extra kosten te ontlopen, verbreken vooral grote bedrijven – ook nu de wet nog niet wordt gehandhaafd – hun samenwerking met zzp’ers. Niet alleen zelfstandigen, maar ook hun bemiddelaars zouden daardoor hun omzet zien dalen.

Om die effecten te verhullen, goochelt de staats­se­cre­ta­ris met statistieken Pierre Spaninks

Om die effecten te verhullen, goochelt de staatssecretaris met statistieken, zegt Spaninks. Zo is over de zzp-omzet van 2016 nog niets definitiefs te zeggen, omdat nog niet alle belastingaangiftes binnen zijn. Daarnaast veegt de staatssecretaris in zijn analyse alle zzp’ers op een hoop. “Niet alle zelfstandigen hebben te maken met de wet DBA. Dat zijn alleen de zzp’ers die werken voor de zakelijke markt. Toch rekent Wiebes in zijn cijfers ook de zelfstandigen mee die werken voor consumenten en die nu profiteren van de oplevende economie.”

Spaninks doelt bijvoorbeeld op de thuiskapper die sinds een jaar of twee meer klanten heeft. Of op de zelfstandige schilder die particulieren meer dan in de crisisjaren inhuren om de muren te witten.

Wil de staatssecretaris daadwerkelijk iets over het effect van de wet kunnen zeggen, dan moet eerst de juiste groep zzp’ers onder de loep worden genomen, zegt Spaninks: de zelfstandigen die hun diensten aanbieden aan bedrijven en zo nu en dan op kantoor aanwezig moeten zijn. De volgende stap, stelt hij, is het naast elkaar leggen van omzetcijfers uit 2015, 2016 en 2017. “Dan zie je wat er voor en na de invoering van de wet is gebeurd.”

Zelf poogt hij ook het effect van de wet samen met marktanalist de Intelligence Group in kaart te brengen. Al drie kwartalen op rij vragen ze aan (de juiste) zzp’ers of ze opdrachten verliezen. Bij bijna 100.000 zzp’ers is dat het geval, zeggen de laatste kwartaalcijfers.

De vraag is dus of de groep die nu opdrachten verliest ook opdrachten hoort te verliezen

Maar ook van dat onderzoek is het de vraag of het representatief is, zegt Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van het kennisplatform ZiPconomy. Wat de cijfers van Wiebes en andere onderzoeken laten zien, is dat het effect van de nieuwe wet zich heel moeilijk laat meten, zegt Ruts. “Voor de wet van kracht werd, is nooit vastgelegd wat het beoogde effect is. Ook een officiële definitie van schijnzelfstandigheid is er niet. De vraag is dus of de groep die nu opdrachten verliest ook opdrachten hoort te verliezen. Het effect is er dus wel degelijk, maar wat we vinden van het effect weten we niet.”

Ruts vermoedt in ieder geval dat ‘bepaalde stromingen’ de wet niet alleen zien als een middel om schijnzelfstandigheid in te dammen. “Als ik aan sommige medewerkers van de Belastingdienst vraag of de wet is bedoeld tegen schijnzelfstandigheid, vragen ze: ‘Hoe kom je erbij?’ Zzp’ers betalen te weinig belasting, is de gedachte, dus moet het totale aantal worden teruggedrongen.”

