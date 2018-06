Wiebes doet wederom een beroep op het geduld van de Groningers

Het is de uitkomst van een bij vlagen verhit debat, donderdag in de Kamer, met een publieke tribune vol verontruste Groningers. Wiebes moest zich verantwoorden voor zijn beslissing om een kleine zestienhonderd beschadigde huizen voorlopig niet te laten herstellen. Alleen de coalitiepartijen hebben er begrip voor.

Lees verder na de advertentie

Dit voelt als onacceptabel. Henk Nijboer, PvdA-Kamerlid

De woningen staan in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Ze zijn, zo kregen de bewoners eerder te horen, onveilig als gevolg van de aardbevingen. Maar de beloofde ‘versterkingsadviezen’ komen niet. Wiebes schort het proces op. De minister hoopt dat, nu de gaswinning in sneltreinvaart omlaag gaat, de veiligheid in het gebied verbetert. Dit kan betekenen dat er minder woningen tegen de vlakte hoeven. Wiebes wil het onderzoek afwachten dat moet uitwijzen in hoeverre er nog versterking nodig is. De resultaten komen over enkele weken.

De oppositie ging er hard in. Rode draad: de minister heeft het toch al broze vertrouwen van de Groningers nog verder beschaamd door een bestaande afspraak eenzijdig op te zeggen. “Waarom gekozen voor deze escalatie?” vroeg Tom van der Lee (GroenLinks) zich af. SP’er Sandra Beckerman: “Dit is onbehoorlijk bestuur.” PvdA-collega Henk Nijboer zei: “Dit voelt als onacceptabel.”

Wiebes is, ondanks alle kritiek, niet op andere gedachten te brengen.

Kritiek Wiebes was eind maart de gevierde man in Groningen toen hij bekendmaakte dat de gaswinning terug gaat naar nul. Maar de blijdschap was van korte duur. Inmiddels ligt hij overhoop met bestuurders in de regio vanwege het stoppen van de versterkingen. Vorige week stapte een boze Nationaal Coördinator Hans Alders op. Wiebes is, ondanks alle kritiek, niet op andere gedachten te brengen. Hij belooft wel dat de bewoners die nu in onzekerheid leven, zo snel mogelijk duidelijk krijgen over versterking. “Het zal zeker geen jaar duren, geen half jaar en ook geen vier maanden.” De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dringen aan op helderheid nog voor het zomerreces. De minister zei in het debat dat hij zich ‘grote zorgen’ maakt over de versterking van de rest van het aardbevingsgebied. Het tempo ligt veel te laag. Het was de bedoeling dat jaarlijks vijfduizend woningen zouden worden aangepakt. De teller staat nu op zeshonderd in totaal. Wiebes: “Ik word daar heel erg somber van. Ik loop al maanden rond met een knoop in mijn maag.” De woorden van Wiebes konden de mensen op de publieke tribune niet geruststellen. Een andere optie voor Wiebes is de onderzoeken niet afwachten en overgaan tot grootschalige sloop. Dat weigert hij. “Dan loop je het risico heel veel huizen voor niks aan te pakken. Dan ben je in feite een provincie aan het afbreken.” De woorden konden de mensen op de publieke tribune niet geruststellen. PvdA’er Nijboer zei: “Ik vrees dat ze net zo teleurgesteld naar huis gaan als dat ze hier zijn gekomen.”