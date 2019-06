Wiebes bezorgt Nederland eerste wielergoud op de Europese Spelen

Achter Wiebes verzekerde Marianne Vos, die net op tijd hersteld was van verwondingen die ze opliep bij een val in de OVO Energy Women’s Tour, zich van het zilver. Tatsjana Sjarakova uit Wit-Rusland kwam in de sprint van een uitgedund peloton als derde over de finish.

De Nederlandse formatie bestond naast Wiebes en Vos uit wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters.

Drie rensters reden een groot gedeelte van de 120 kilometer lange rit voorop. Onder aanvoering van het Nederlandse team werd de kopgroep in de slotronde teruggehaald.

Wiebes, dit jaar al meermaals succesvol, was opgelucht dat ze het in de sprint kon afmaken. “Er ligt toch druk op je schouders als je het moet afronden namens een sterke Nederlandse ploeg. Gelukkig hadden we Vos nog achter de hand voor het geval het me niet zou lukken.”

