Wiebelige weken - de nomade

Waar blijven we zelf, vroeg ik me gisteren af, nu ons huis een catalogusnummer is geworden op Funda, met gewassen ramen onder blauwe lucht, een badkamer met dikke hotelhanddoeken, een strakgemaaid gazon, een naadloos gevouwen doek over een bank en overal frisse bloemen, stilistisch geplaatst.

Lees verder na de advertentie

Ooit was de mens een nomade. Een in de westerse wereld negatief gekleurd begrip

Ik sta naar een huis te kijken dat ik wel zou willen kopen, ook nu ik het al bezit. Het is al niet meer van ons, dat wil zeggen, het is 'ontspuld', afgestoft, van zijn patina ontdaan en eruit tevoorschijn gekomen is het huis zelf, een huis dat in 1931 is gebouwd en nu volledig onaangedaan lijkt door alle bewoning. Nee, geen authentieke details, dat bedoel ik niet. Ik bedoel de pure vorm: een stevig huis onder een stevig dak op een stuk grond. Witgestucte muren, lege houten vloeren. Simpel. Waar blijven we zelf? Mijn makelaar reageerde per mail filosofisch op het verslag van gisteren.

'Ik heb inmiddels, na vele verhuizingen, geleerd om minder statisch met het begrip woning als thuishonk om te gaan. Ooit was de mens een nomade. Een in de westerse wereld negatief gekleurd begrip. We hebben ons laten inkapselen in een veilige cocon met huis, haard en veel 'spullen'.

'Een nieuwe horizon' vervolgde hij, 'met minder (schijn)zekerheid daagt uit om weer te gaan ontdekken waar het leven over gaat. De wiebeligheid verdwijnt vanzelf, het 'ontspullen' wordt een bevrijding.'

Ik las het met een glimlach.

'En dat schrijft...je makelaar!' voegde hij er nog goedgemutst aan toe. Een makelaar die het huizenbezit relativeert, dat is mooi.

Door mijn hoofd schoten gedachten aan andere nomaden, de seminomadische herdersculturen van de Italiaanse Abruzzen en die van de Sarakatsani, in het Noord-Griekse bergland van Epirus en Thessalië, die ik nog eens hoop te beschrijven in deze krant, als de hoofdredacteur mij toestaat, omdat ze zo'n oude oervorm zijn van ons samenleven, tussen weer en onweer, luisterend naar sagen, sferen en seizoenen. Ze weten nog van aarde en hemel. Het echte nieuws is in ons diepste verleden verborgen.

Ontspullen, ontslakken. Akkoord. Maar ontbinden? Val ik uit elkaar?

Ontspullen een bevrijding? Een goed deel van mijn boekenbezit staat nu op de ruwe planken van een kringloopwinkel, een selectie gemaakt in een aanval van razernij. Ik bedoel geen woede, maar letterlijk een razen, een tempo maken, beslissingen vellend in fracties van seconden, bewaren - niet-bewaren, en nu al de paniek daarin te ver te zijn gegaan, nu ik de 'Utrechtse herinneringen' zoek van A. Alberts en niet zeker ben van waar het zich ophoudt; het staat niet meer naast 'Inleiding tot de kennis van de ambtenaar' en 'Op weg naar het zoveelste Reich', dus zou ik nu werkelijk...?

Ontspullen, ontslakken. Akkoord. Maar ontbinden? Val ik uit elkaar? Zonder Alberts, en al het andere dat nu ergens zwerft, tussen kringloop en schuur, die dient als voorgeborchte, op weg naar een nieuw tijdelijk onderkomen, een geleend, gehuurd stadsappartement, lichter en losser dan ooit.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.