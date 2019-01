Wie zijn toch die talentvolle jonkies die hun debuut maakten in Engeland?

Geprezen als belofte: Tahith Chong (19), Manchester United Lees verder na de advertentie Op Old Trafford, de thuisbasis van Manchester United, gingen de fans er zaterdagmiddag even goed voor zitten: Tahith Chong, al jaren geprezen als belofte bij The Red Devils, mocht in de tweede helft van het FA Cup-duel met Reading (2-0) zijn debuut maken voor United. Dat verliep niet onopgemerkt. Chong, geboren in Willemstad (Curaçao) en opgeleid door Feyenoord, liet meteen zijn handelsmerk zien: avontuurlijke rushes op de linkerflank, wat met applaus begroet werd door de eigen aanhang. Tahith Chong © AP Verder beschikt Chong over een goede balcontrole, snelheid en atletisch vermogen. In Engeland vergelijken ze hem al voorzichtig met Arjen Robben. Chong, die in 2016 werd getransfereerd naar Manchester United, maakte eerder al zijn debuut voor Jong Oranje en krijgt nu, na het ontslag van trainer José Mourinho, het vertrouwen van interim-coach Ole Gunnar Solskjaer, die meer jeugdspelers wil laten doorstromen

Geen handelswaar: Philippe Sandler (21), Manchester City Velen hadden hun mening al klaar toen vorig jaar januari bekend werd dat de Amsterdammer Phillip Sandler, toenmalig speler van PEC Zwolle, was gekocht door Manchester City. Wat moest de 21-jarige verdediger, die zijn opleiding genoot bij AFC en Ajax, tussen de dik betaalde sterren van trainer Josep Guardiola? Was hij niet slechts handelswaar? Sandler dacht beter te weten. Philippe Sandler © Getty Images Guardiola heeft een plan met hem. Sandler zou normaal gesproken al in de voorbereiding op dit seizoen zijn opwachting hebben gemaakt in het eerste elftal, maar een knieblessure verpestte een eerder debuut. Dat volgde zondag alsnog in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Rotherham United (7-0). Sandler verving in de 67ste minuut de Belg Kevin de Bruyne. Sandler ziet City als ideale leerschool. “Alle verdedigers van City zijn top”, zei hij eerder op de website van de club. “Het is een privilege om dagelijks met hen te trainen en van hen te leren.”

Heel zelfverzekerd : Ki-Jana Hoever (16), Liverpool Tussen sterren als Mohamed Salah, Roberto Firmino en Xherdan Shaqiri stond maandagavond ineens de Amsterdammer Ki-Jana Hoever (16), die voor Liverpool de jongste debutant ooit werd in de FA Cup. Hoever, die afgelopen zomer werd overgenomen van Ajax, begon tegen Wolverhampton Wanderers op de bank, maar mocht al na vijf minuten invallen voor de geblesseerde Dejan Lovren. Hoever deed dat verdienstelijk. Ki-Jana Hoever © Getty Images Als centrale verdediger liet hij direct zijn wapens zien: hij is groot, snel, sterk en beschikt over voetballend vermogen. Hij heeft wel iets weg van Virgil van Dijk, zijn oudere collega en landgenoot bij Liverpool. De Duitse trainer Jürgen Klopp is vol lof over Hoever. “Hij is een man van de toekomst”, zei Klopp voorafgaand aan het duel met Wolverhampton Wanderers (2-1-nederlaag). “Hij is een ongelooflijk zelfverzekerde jongen. Het is een groot genoegen om hem elke dag aan het werk te zien.”