Wie zijn pensioenpotje in perspectief ziet, wordt opgewekter

Enkele tientallen Nederlanders die bij ABP voor hun pensioen sparen lagen de afgelopen maanden onder een MRI-scanner voor een hersenonderzoek. Zij deden mee met de zoektocht van ABP naar de beste manier om persoonlijke pensioenpotten te ontwikkelen. De kans dat elke Nederlander daar straks mee te maken krijgt is groot nu in de Sociaal Economische Raad ook volop wordt nagedacht over persoonlijke potten.

Dat ABP voorop loopt in de ontwikkeling heeft te maken met de ergernis over berichten en meningen die tot allerlei misverstanden zouden leiden. Zo zijn er jongeren die denken dat er straks niets meer voor hen in de pot zit en voelen ook ouderen zich bestolen. Daarom zoekt het pensioenfonds samen met 3000 deelnemers naar een manier om duidelijk te maken dat het loont om collectief voor het pensioen te sparen en dat iemand zijn premie straks 'dubbel en dwars terugkrijgt'.

Zo ontstond de persoonlijke pensioenpot waarbij iedereen ziet hoeveel hij zelf heeft gespaard, hoeveel de werkgevers heeft ingelegd en hoeveel rendement het pensioenfonds uit het geld heeft gehaald.

Door jongeren een prognose te tonen van de vermogensgroei in de toekomst, klaart het humeur zichtbaar op

Emoties Om erachter te komen welke emoties de nieuwe pensioenpot oproept, kropen 42 proefpersonen in een MRI-scanner. In de koker keken zij een half uur lang naar een scherm waarop hun pensioenvermogen in hoog tempo steeg en daalde, waarbij ook de uitkering die zij bij pensionering zouden ontvangen sterk mee bewoog. Die emoties die dat losmaakte, bleken sterker dan bij de huidige manier waarop pensioenoverzichten worden verspreid. Bij Mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld is alleen te zien hoeveel iemand bij pensionering ontvangt en die bedragen zijn zelfs lang niet zeker. Mannen reageerden sterker dan vrouwen. Bij Neurensics, het onderzoeksbureau dat de testen uitvoerde, zien ze dat vaker bij financiële onderwerpen. Wat de onderzoekers ook zagen was dat proefpersonen onder de 45 bij een dalende pot gevoelens van afkeer kregen. De 45-plussers reageerden gelaten: "Ik kan er toch niets meer aan veranderen".

Perspectief Bij de jongste proefpersonen leidde de afkeer tot reacties als: "Ik wil er niets meer mee te maken hebben". Vermijdend gedrag noemen de onderzoekers dat. Daar is een oplossing voor. Over de lange termijn zal het vermogen in de pensioenpot altijd groeien. Door jongeren een prognose te tonen van de vermogensgroei in de toekomst, klaart het humeur zichtbaar op. Voor ouderen geldt het omgekeerde. Als de groei tegenzit kan een terugblik op het verleden, toen er nog veel minder in de pot zat, voor een opkikker zorgen, stelt ABP. De ABP-pot is niet helemaal hetzelfde als de persoonlijke pensioenpot waarover nu in de Sociaal Economische Raad wordt gesproken. Bij ABP gaat om een persoonlijke aanspraak op een collectief vermogen. Hoe de pot van de Ser eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel deelt het ABP de onderzoeken met de Ser. Die zijn positief. Daarom zal het ABP volgend jaar alle 2,9 miljoen deelnemers een eigen pensioenpot geven waarin zij zelf zien hoeveel er is ingelegd, hoeveel rendement de beleggingen opleveren en welk bedrag zij later krijgen.

