Wie zijn die rare figuren die naast premier May staan?

“Goedemorgen! Nee, je droomde niet. Ik stond op een podium met de premier van het Verenigd Koninkrijk.” Was getekend: Lord Buckethead.

Bij de presentatie van de uitslagen van kiesdistrict Maidenhead, de thuisbasis van Theresa May, verschenen vanochtend niet alleen kandidaten van bekende partijen naast de premier, maar ook een volledig in het zwart gekleed heerschap met een lange cape en een groot uitgevallen emmer op zijn hoofd. En daar bleef het niet bij. Even verderop op het podium stond een kandidaat in een pak van Elmo, het schattige rode monstertje uit Sesamstraat.

De premier lachte zuinig toen werd bekendgemaakt dat Lord Buckethead 249 stemmen had gekregen. May kreeg zelf 37.718 stemmen, ruim 60 procent van het totaal, en was daarmee in Maidenhead wel de grote winnaar. Elmo kreeg drie stemmen.

Intergalactisch Lord Buckethead, die zichzelf een intergalactische space lord noemt, deed al eerder mee aan de verkiezingen als onafhankelijke kandidaat. In 1987 nam hij het op tegen Margaret Thatcher en in 1992 stond hij tegenover John Major. Zijn echte naam is onbekend, maar hij verspreidde wel een manifest van vijftien punten. Zo wil hij dat er referendum komt over de vraag of er een tweede Brexit-referendum moet komen. Verder moeten laserwapens gekocht worden van Lord Buckethead en moeten alle lords worden afgeschaft, behalve hij. Tekst loopt door onder de foto. De man in het Elmo-pak is Bobby Smith, een activist voor de rechten van vaders. © AFP

Activist voor vaders Achter het vrolijke gezicht van Elmo schuilt een serieus verhaal. De man onder het masker is Bobby Smith, een activist voor de rechten van vaders. “Ik heb mijn kinderen al bijna vier jaar niet gezien”, vertelt hij in een video. Om aandacht te vragen voor de situatie van vaders deed hij al eerder mee aan verkiezingen en klom hij op onder meer Buckingham Palace, het dak van Labour-leider Jeremy Corbyn en het balkon van politicus Boris Johnson. Bij de verkiezingen kreeg hij drie stemmen. Ook de leider van de Liberal Democrats, Tim Farron, had een curieuze opponent. In zijn kiesdistrict Westmorland nam hij het op tegen Mr Fishfinger, een man verkleed als visstick. Hij kreeg 309 stemmen.

