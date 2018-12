Wie zei wat? Speel en download de Citatenpuzzel 2018

Voor de 32ste keer brengt Trouw met Kerst een jaaroverzicht in de vorm van een citatenprijsvraag: een puzzel (samengesteld door Haro Hielkema) die enig is in zijn soort en die in de loop der tijd veel liefhebbers én vijanden heeft gekregen.

Lees verder na de advertentie

Er is in 2018 veel gezegd, uitgeroepen, geschreven, gezongen en zelfs gesouffleerd. Door politici, artiesten, geestelijken, sportlieden en andere ‘mensen in het nieuws’. Slechts een fractie daarvan haalde ook de krant.

Honderd van al die uitspraken roepen wij hier – min of meer letterlijk – in herinnering. Maar welke uitspraak was van wie? De ‘bronvermelding’ laten wij ook deze keer weer aan de lezer over. De volgorde van de citaten is chronologisch. De honderd letters bij de bronnen vormen in de juiste volgorde een citaat. Dat is de oplossing van deze prijsvraag van 2018.

Download hier de Trouw Citatenpuzzel 2018 als pdf in A4-formaat.

Inzendingen moeten uiterlijk donderdag 10 januari 2019 bij ons binnen zijn, onder vermelding van ‘Citatenprijsvraag 2018’. Vermeld ook uw postadres, in verband met het versturen van de prijzen.

De oplossing wordt gepubliceerd in de krant van zaterdag 26 januari 2019. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.