Wie wordt toch de nieuwe baas (m/v) van Air France-KLM?

Allereerst moet de nieuwe bestuurder het geëscaleerde arbeidsconflict met het Franse personeel oplossen om verdere, geldverslindende stakingen te voorkomen. Wie zich herinnert hoe woedende werknemers van Air France in 2015 de kleren van het lijf van de toenmalige personeelschef scheurden, snapt dat niet iedereen zin heeft in deze klus.

Vervolgens moet de nieuwe bestuurder ervoor zorgen dat Air France verandert in een luchtvaartmaatschappij die wél de concurrentie aan kan met prijsvechters als easyJet en Norwegian. Dat betekent waarschijnlijk toch weer snijden in de kosten, wat lastig is gezien het licht ontvlambare personeel.

En misschien wel het moeilijkst: de nieuwe topman of -vrouw moet een einde maken aan de stammenstrijd tussen de Fransen en de Nederlanders, zodat Air France en KLM zich niet verliezen in onderlinge machtsspelletjes, maar samen de concurrentie te lijf gaan.

Franse staat Het vertrek van Jean-Marc Janaillac, de vorige topman van Air France-KLM, volgde na een personeelsreferendum over een loonbod van de directie. Een meerderheid stemde tegen en aangezien Janaillac zijn lot aan de uitkomst had verbonden, was hij genoodzaakt zijn ontslag aan te bieden. Sindsdien is de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie op zoek naar een nieuwe topbestuurder, waarbij de Franse overheid een belangrijke rol speelt. Dit tot frustratie van een aantal (voormalige) vakbondsbestuurders en prominente personeelsleden. In een brief gepubliceerd in de Franse krant La Tribune riepen zij vrijdag de Franse president Emmanuel Macron op om zich niet te bemoeien met de benoeming. Dit kan de Franse staat beter overlaten aan de luchtvaartgroep zelf, is de boodschap.

Soap Het is de zoveelste episode in de soap rond de benoeming. Zo lekte via La Tribune eerder uit dat Philippe Capron, de financiële topman van het Franse bedrijf Veolia, kandidaat was om Janaillac op te volgen. Capron kreeg het vervolgens zwaar te verduren: de een na de andere betrokkene haastte zich om hem in de media neer te sabelen omdat hij geen ervaring in de luchtvaartsector heeft. Exit Capron. De laatste dagen zingt de naam rond van Catherine Guillouard, topvrouw van de Parijse metro. Anders dan de afgeserveerde Capron heeft Guillouard wel ervaring in de luchtvaartsector, namelijk bij Air France. Maar haar kandidatuur is inmiddels al weer tegengesproken.

Pieter Elbers Tot frustratie van de Franse tak van het bedrijf is er de afgelopen weken ook veelvuldig gewezen naar KLM-topman Pieter Elbers. KLM is er de afgelopen jaren veel beter dan Air France in geslaagd om de productiviteit te verhogen en in de kosten te snijden. Vandaar dat de benoeming van Elbers als nieuwe topman rationeel gezien een logisch besluit zou zijn. Probleem: hij is een Nederlander. Wellicht dat de Fransen nog akkoord zouden gaan met een topbestuurder van buiten Frankrijk, maar de stammenstrijd binnen het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf is te heftig om een Nederlander aan het roer te zetten, hoe bekwaam hij ook is. Niet voor niets noemde Philippe Evain, de voorzitter van een belangrijke Franse pilotenvakbond, de eventuele aanstelling van Elbers ‘een grote kwestie’.

Machtsspel Ondertussen doet KLM vooral zijn best om zijn belangen veilig te stellen en de Nederlandse invloed te vergroten. KLM wil dat de nieuwe baas van Air France-KLM zich straks vooral bezig houdt met Franse kwesties, zoals het oplossen van het arbeidsconflict en het verbeteren van de productiviteit. Zich bemoeien met KLM doet deze topbestuurder in ieder geval niet, in het KLM-scenario. De nieuwe topman of vrouw zou volgens KLM een rechterhand moeten krijgen, die verantwoordelijk wordt voor het vaststellen van de strategie van de luchtvaartgroep, het aanjagen van vernieuwing en het onderhouden en sluiten van partnerschappen. Deze rechterhand zou moeten komen uit de KLM-stal. Pieter Elbers, dus. Het laat zich raden of de Fransen deze structuur zien zitten.