Wie wil, die kan nu all inclusive naar Oeteldonk

"Het zou met carnaval alleen draaien om zuipen, feesten en vreemdgaan. Dat is niet zo, het gaat ook om verbroedering en gelijkheid", zegt Melvin Oomes, van wie het idee afkomstig is en die werkt bij online reisbureau prijsvrij.nl, een bedrijf uit Den Bosch. Oomes wil naar eigen zeggen niet alleen reizen verkopen, hij wil bovenal het imago van het carnavalsfeest opvijzelen. "Je leest alleen maar negatieve dingen in de media."

Samen met andere Bossche ondernemers bedacht hij een reis waarbij de deelnemers geheel verzorgd carnaval kunnen vieren, inclusief onbeperkt worstenbroodjes, kroegmuntjes, een ontbijt en een donkerblauwe boerenkiel. "Elke Bosschenaar draagt zo'n kiel tijdens carnaval. Heb je iets anders aan, dan word je vreemd aangekeken", weet Oomes, die al jaren in de stad woont.

Toen Oomes' bedrijf de reis gisteren bekendmaakte liep het meteen storm. Wat bleek: carnavalsvierders uit de omgeving zagen massaal hun kans schoon om lekker makkelijk en goedkoop in de eigen stad carnaval te gaan vieren. Om niet ten onder te gaan aan het eigen succes, besloot de firma na een paar uur van strategie te veranderen. "De reis is vanaf nu alleen nog op aanvraag. Het is echt bedoeld voor mensen uit gebieden in Nederland waar geen carnaval wordt gevierd."

Voor wie interesse heeft én boven de grote rivieren woont: het reisje kost 111,11 euro per persoon. "Een symbolisch bedrag, elf is het narrengetal."