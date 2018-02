Wie 'steeds jonger' wordt genoemd, wordt in feite toch ouder

Natuurlijk snappen we wel dat ze wilde zeggen dat meisjes op steeds jongere leeftijd in de prostitutie terechtkomen, maar de formulering is dubbelzinnig. Dat leidt onbedoeld af van de ernst van de mededeling.

Zulke zinnen zijn enigszins ontregelend, omdat ze een toestand én een proces samenvatten

De aangehaalde uitspraak is een variant op zinnen als 'Criminelen worden steeds jonger', die je vaak in krantenkoppen aantreft. Zulke zinnen zijn enigszins ontregelend, omdat ze een toestand én een proces samenvatten: het geval wil dat criminelen nu gemiddeld jonger zijn dan vroeger (toestand) en dat komt doordat jongeren op jeugdiger leeftijd aan hun criminele carrière beginnen (proces). Maar hoe jong de criminelen ook zijn, ook zij ontsnappen niet aan de tijd en worden dus in feite steeds ouder.

Hoewel zinnen als 'Ondernemers/overvallers worden steeds jonger' wat onhandig overkomen, worden ze al meer dan een halve eeuw geregeld aangetroffen. Op grond daarvan moeten we wel concluderen dat ze breed geaccepteerd zijn. Wel leent de woordgroep 'worden steeds jonger' zich door haar dubbelzinnigheid nog altijd voor (gemakkelijke) woordgrappen. Zo is ook soms de zin 'Ouderen worden steeds jonger' te lezen, waarmee níet wordt bedoeld dat ouderen in leeftijd teruggaan, maar dat mensen op steeds jongere leeftijd (55+, 50+, nu ook al 45+) ouderen worden genoemd.

