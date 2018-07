Wie naar het strand van Hoek van Holland wil, moet voorlopig nog per propvolle bus

Het is proppen in buslijn 711. Vele tientallen passagiers willen deze zondag van Schiedam naar het strand van Hoek van Holland. Kinderwagens, strandstoelen, surfboards, koelboxen: voor alles moet een plekje gevonden worden. Vijf mensen hebben pech, zij passen er niet meer in. Ze moeten een half uur wachten voordat zij een duik in zee kunnen nemen.

Een alternatief voor de bus is er even niet. Eind vorig jaar kwam het treurige nieuws dat de Hoekse Lijn, de snelle metro van Schiedam naar het strand, niet in februari, maar pas eind dit jaar gaat rijden. Tegenvallers die zich hadden opgestapeld maakten de op 400 miljoen euro begrote lijn 90 miljoen duurder. De affaire kostte verantwoordelijk wethouder Langenberg zijn baan. Maar intussen is de oude spoorlijn langs de Nieuwe Waterweg al stilgelegd voor de ombouw naar een metro.

Voor Hoekenezen betekent het uitlopen van de Hoekse Lijn een flinke strop

Voor Hoekenezen en de inwoners van alle plaatsen tussen Rotterdam en de kust, zoals Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, betekent dit een flinke strop. Forenzen zuchten onder het verminderde comfort en oplopende vertragingen door files richting kust. Maar ook strandliefhebbers hebben er last van.

“Man, het is een ellende”, zucht Arie van den Berg (60) uit Rotterdam-Zuid. Hij heeft geen auto en als fervent strandganger maakt hij de reis naar Hoek van Holland regelmatig. “De trein was ideaal. Je had altijd plaats, ook op drukke dagen. Ze zetten op zomerse dagen extra treinen in.” Met een blik op de groeiende rij bij de halte: “Ik ben benieuwd of ik straks een zitplaatsje heb.”

Maar er is ook een voordeel zegt Van den Berg: de bus stopt op een paar minuten lopen van het strand. De trein ging niet verder dan Hoek van Holland Haven en dan is het nog twee kilometer lopen. De nieuwe metrolijn krijgt een extra station, vlakbij het strand. “Rotterdam aan Zee noemden ze het. Schitterende slogan. Kunnen we ons meten met wereldsteden als Barcelona”, zegt hij met een tikje ironie.

Deborah Hek (46) kijkt verre van blij bij de zonovergoten halte in Schiedam. “Ik zie een beetje op tegen de rit.” En knikkend naar haar dochtertje zegt ze: “Zo’n volle bus is niks, helemaal als je een kleintje bij je hebt. Maar er is geen alternatief. Terug is het met de files helemaal een ramp. Iedereen vertrekt op hetzelfde moment van het strand.”

Bij de halte voor veerdienst Stena Line persen passagiers zich met hun koffers de bus uit, dat geeft wat lucht na een half uur in de snikhitte. Als even later bij het strand iedereen eruit gaat, is de Badweg al afgesloten, de parkeerplaatsen zijn vol. Drommen mensen sjouwen bepakt en bezakt richting zee.

Een nieuwe lijn die mensen uit Rotterdam-Zuid of andere arme wijken hier brengen, ik zie daar als ondernemer niet het voordeel van in. Jaap Zoutenbier

Ze passeren viswinkel Fish @ the Beach van Scheveninger Jaap Zoutenbier. Voor hem wordt het een topdag. Hij zit sinds maart dit jaar in het pand en van hem hoeft die nieuwe metro niet. “Het gaat niet om het aantal mensen dat hier komt, maar om hoeveel ze uitgeven. Het klinkt oneerbiedig, maar ik zit niet te wachten op mensen met een uitkering. Een nieuwe lijn die mensen uit Rotterdam-Zuid of andere arme wijken hier brengen, ik zie daar als ondernemer niet het voordeel van in.”

Sylvia Ubbink is dat niet met hem eens. Zij is eigenaar van kledingwinkel Silly Prices in het dorp en is ervan overtuigd dat veel mensen niet de moeite willen nemen om met de bus naar Hoek van Holland te komen. “Ik woon nu 31 jaar in dit plaatsje en ik weet dat veel ondernemers het in de zomer van de toeristen moeten hebben. We merken goed dat de trein is weggevallen.” zegt Ubbink. Ze wijst naar de kade van de Stena Line. “Aan mensen die van de boot uit Engeland komen is het gewoon niet uit te leggen dat de Maar trein niet rijdt.”