Wie moet KNVB-voorzitter Michael van Praag opvolgen?

De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondsvoorzitter. Michael van Praag (71), de huidige preses, is bezig aan zijn derde en laatste termijn als voorzitter van de Nederlandse voetbalbond. Hij treedt aan het einde van dit jaar af. Wie moet hem opvolgen? Aan welke criteria moet de nieuwe voorzitter voldoen? En welke thema’s verdienen de aandacht bij de KNVB? “Je moet iemand hebben die het bredere plaatje ziet als voorzitter”, vindt oud-voetbaltrainer Foppe de Haan. “Maar wel eentje die wegblijft uit operationele zaken”, voegt voormalig hockeyster Minke Booij eraan toe. Booij was van maart 2015 tot midden 2017 manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.

Booij: “Een bondsvoorzitter van de KNVB heeft, net als de voorzitter van sportkoepel NOC-NSF, een verbindende, ceremoniële functie, waarbij diegene inspirerend en motiverend optreedt naar zijn omgeving. Hij moet ervoor zorgen dat de discussies goed verlopen en de standpunten van iedereen helder zijn. Een voorzitter is geen ‘doener’, wel een prater.”

Foppe de Haan © Merlijn Doomernik

De Haan: “Een bondsvoorzitter moet iedereen het gevoel geven belangrijk te zijn. Daarvoor moet er een goede communicatie zijn met de leden. Bij de KNVB heb je breedtesport en profvoetbal, waarbij het vrouwenvoetbal er hard aankomt. In het buitenland zie je al dat vrouwen in staking gaan omdat ze beter betaald willen krijgen. Dat soort situaties moeten we zien te voorkomen in Nederland.”

Booij: “Een voorzitter moet op de hoogte zijn van de gevoeligheden binnen de bond. Hij moet het hele voetbal representeren. De breedtesport vervult daarbij een belangrijke maatschappelijke functie. Een thema als homo-acceptatie kan nog wel verbeterd worden in het voetbal. Alle doelgroepen moeten zich thuis voelen bij de voetbalbond. Types als Michael (Van Praag, red.) zijn daar heel geschikt voor. Hij voelt dat goed aan.”

De Haan: “Van Praag is in zijn rol gegroeid, vind ik. De bestuursstructuur is de laatste jaren veranderd bij de KNVB. Er zit nu een driekoppig bestuur met naast Van Praag ook Eric Gudde (directeur betaald voetbal, red.) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateur- en vrouwenvoetbal, red.). Van Praag is als een van de weinigen overgebleven bij de voetbalbond. Alle anderen zijn vertrokken in de bestuurlijke crisis. Mede door hem is het weer de goede kant op gegaan met de KNVB.”

Booij: “Toen ik bij de KNVB manager vrouwenvoetbal was, gaf Van Praag zijn ogen en oren goed de kost als hij eens op het kantoor in Zeist was. Michael stelde vooral vragen. Zoals: hoe gaat het? Wat speelt er binnen het vrouwenvoetbal? Kan ik je ergens mee helpen? Moet ik je in contact brengen met die of die? Dat is nou precies de rol van een voorzitter. Met Michael trok ik soms ook het land in om op bezoek te gaan bij clubs, waarbij een thema als homo-acceptatie zeker ter sprake kwam. Op dat vlak valt er nog veel te winnen.”

De Haan: “Deze rol past ook wel bij Michael. Een bondsvoorzitter moet, net als de koning die af en toe het land in trekt, naar de clubs toe om te kijken: hoe doen jullie dat nou? Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met het dalende ledenaantal bij de jongens? Sommige clubs gaan daar heel creatief mee om. Uiteindelijk moet een bondsvoorzitter die kennis overbrengen, zodat anderen er ook van kunnen leren.”

Minke Booij © ANP / Jeroen Jumelet

Booij: “NOC-NSF koos onlangs een vrouw als nieuwe voorzitter (Anneke van Zanen-Nieberg, red.). In het voetbal zou dat baanbrekend zijn, al denk ik dat het hiervoor nog te vroeg is. Bovendien zijn er niet zo veel vrouwen met bestuurlijke ervaring in het voetbal. Je moet als bondsvoorzitter wel naar de Uefa en de Fifa voor vergaderingen. De enige vrouw die ik kan bedenken is Vera Pauw. Zij is heel lang coach geweest, maar heeft niet veel bestuurlijke ervaring. Ik weet ook niet of ze het ambieert.”

De Haan: “Hij zal het waarschijnlijk niet doen, maar ik dacht aan Louis van Gaal. Je moet een ‘verbinder’ hebben, iemand die boven de partijen staat en het voetbal in zijn hart heeft. Van Gaal is zo iemand.”

Booij: “Van Gaal heeft natuurlijk wel een scherpe mening over veel zaken. Dat is in een rol als voorzitter best lastig. Als voorzitter moet je voorkomen dat je heel duidelijk een stempel op iets drukt. Foppe, ik vind jou wel een goede bondsvoorzitter. Iemand die jarenlang trainer is geweest en assistent-bondscoach bij de Oranje-vrouwen. Jij bent iemand die boven de partijen staat, wat nodig is.”

De Haan: “Haha. Nou, het voorzitterschap ambieer ik niet, hoor. Ik ben het ooit eens geweest bij de CBV (Coaches Betaald Voetbal, red.), maar dat voelde toen niet helemaal goed. Ik noemde mezelf een low profile-voorzitter. Ik was er niet echt happy mee. Ik voel me simpelweg geen voorzitter. En dat is wel een belangrijk punt: je moet je er goed bij voelen. Anders moet je het niet doen.”