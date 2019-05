Wie mag Julian Assange eerst hebben; Zweden of de VS?

De Zweedse justitie heeft het onderzoek naar Julian Assange heropend. In 2010 werd de Wikileaks-oprichter ervan beschuldigd iemand te hebben verkracht. Nu is het onderzoek naar die zaak op verzoek van het slachtoffer opnieuw gestart.

Assagne ontkent de beschuldiging, maar hij heeft zich de afgelopen zeven jaar aan de Zweedse jusitie onttrokken door zich te verschuilen in de ambassade van Ecuador in Londen. Vorige maand moest hij die verlaten. Meteen verdween hij voor het komende jaar in een Londense cel wegens het schenden van zijn borgtochtvoorwaarden.

Twee jaar geleden besloten de Zweden dat ze de verkrachtingszaak zouden seponeren, omdat Assange niet terecht kon staan zolang hij zich ophield in de ambassade. Dat ligt nu anders. Er is, zo zei Eva-Marie Persson van het Zweedse Openbaar Ministerie, ‘gerede kans hem te verdenken’.

Op een persconfentie zei ze: “Nu hij de ambassade verlaten heeft, zijn de omstandigheden gewijzigd. Nu kan hij weer wel worden vervolgd.” Ze voegde aan die woorden toe dat een Europees arrestatiebevel zou worden uitgevaardigd.

18 maanden

Nu de Zweden hun zaak weer hebben heropend, rijst de vraag aan welk land Assange het eerst moet worden uitgeleverd. Ook de Verenigde Staten hebben om zijn uitlevering verzocht. Daar wordt hij gezocht vanwege het vrijgeven van vertrouwelijke militaire en diplomatieke informatie via Wikileaks in 2010. Assange wordt door de VS beschuldigd van het grootste lek van overheidsgeheimen ooit. Daarvoor kan hij vijf jaar cel krijgen.

In eerste instantie ging de Zweedse zaak voor. Toen de Zweden hun zaak introkken, waren de VS als eerste aan de beurt. Maar nu Zweden het onderzoek heropent, bestaat er een kans dat de Amerikanen weer op hun beurt moeten wachten. Welke zaak voorgaat, wordt in het Verenigd Koninkrijk besloten door minister van binnenlandse zaken Said Javid.

Algemeen wordt aangenomen dat verkrachting een zwaarder misdrijf wordt geacht dan de inbraak in computers. Als dat zo is dan moet Assange aan Zweden worden uitgeleverd.

Ook de vrouw die aangifte deed tegen Assange hield vandaag een persconferentie. Zij zei bijzonder dankbaar te zijn dat hij nu mogelijk toch terecht zou staan.

Hoe dan ook gaat er nog wel engie tijd overheen voordat het ofwel in Zweden, of in de VS tot een rechtszaak komt. Het Verenigd Koninkrijk zegt 18 maanden nodig te hebben om te zaak te bestuderen.