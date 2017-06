Wie koopt Blokker Holding leeg?

Behalve parasols, pannensets en pedaalemmers heeft Blokker Holding ook al zijn dochterketens in de uitverkoop. Het hele bedrijf leed vorig jaar 180 miljoen euro verlies, maakte het dinsdag bekend. Met de verkoop van de ketens keert Blokker Holding terug naar de basis: huishoudartikelen. Wie biedt?

Lees verder na de advertentie

In ieder geval investeringsmaatschappij Gilde Equity Management. De eigenaar van interieurzaak Kwantum koopt concurrent Leen Bakker. De Autoriteit Consument en Markt keurde de deal dinsdag goed. De overnameprijs is onbekend.

Een goede zet van het investeringsbedrijf, zo lijkt het. Leen Bakker was een van de weinige ketens in de Blokkerstal die groeide. De omzet van woonartikelen bij Blokker Holding steeg in 2016 met ruim 2,5 procent naar 334 miljoen euro.

Daarmee is meteen het best draaiende bedrijf verkocht. Wat overblijft zijn de koopjesketens Big Bazar en Xenos. En natuurlijk de speelgoedwinkels.

Uitdaging De ketens Bart Smit, Intertoys en Toys XL leden een klein omzetverlies van een procent. De totale speelgoedomzet bedroeg 658 miljoen euro. Een eventuele koper is meteen marktleider in de winkelstraat. Retaildeskundige Cor Molenaar voorziet een flinke uitdaging voor degene die de koop aandurft. Volgens hem wordt speelgoed tegenwoordig steeds meer online gekocht: “Het internetaandeel is 35 procent en groeit nog steeds.” De aankomende koper van de speel­goed­ke­tens moet vol inzetten op online “Het lijkt wel of de speelgoedketens van Blokker Holding sterk zijn”, vervolgt Molenaar. “Maar die fysieke winkels passen niet bij het hedendaagse koopgedrag.” Hij voorspelt dat de komende jaren veel speelgoedwinkels gaan sluiten. Een trend die in 2008 al is ingezet. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal speelgoedwinkels in Nederland tussen 2008 en 2015 geslonken van bijna 1400 naar 1100. De totale omzet daalde in dezelfde periode met 35 procent. De aankomende koper van de speelgoedketens moet volgens Molenaar dus vol inzetten op online. Voor de koopjesketens Big Bazar en Xenos is dat juist niet het geval. In dat segment is Action marktleider, zegt Molenaar. Die formule groeit maar door en er komen steeds meer concurrenten uit het buitenland bij zoals Flying Tiger. Die ketens verkopen hun spullen in de winkel en niet online. “Ze werken met lage prijzen en krappe marges”, zegt Molenaar daarover. De collectie is altijd tijdelijk. Verkocht is verkocht. “Online verkoop heeft voor dit soort koopjeswinkels geen zin. Dat werkt alleen maar kostenverhogend.”

Omzetdaling Wat na de verkoop van alle dochterformules overblijft, zijn 400 vernieuwde winkels van Blokker en 100 filialen van Marskramer die als franchise verdergaan. Blokker gaat terug naar de basis: huishoudartikelen. Eigenlijk is dat een opvallende keuze, gezien de cijfers van 2016. De meeste verliezen werden geleden met de verkoop van die parasols, pannensets en pedaalemmers. De omzet van huishoudartikelen daalde met meer dan 10 procent naar 956 miljoen euro. Het online onderdeel van Blokker groeide in 2016 fors, met 25 procent Volgens Blokkerbaas Casper Meijer is de omzetdaling deels te wijten aan de sluiting van winkels. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Ook in 2015 verloor het bedrijf het meest aan huishoudartikelen. Maar de tweehonderd reeds verbouwde Blokkerwinkels draaiden in de eerste maanden van dit jaar meer omzet, staat in de verklaring van dinsdag te lezen. En ook het online onderdeel van Blokker groeide in 2016 fors, met 25 procent. Het bedrijf verwacht dat de resultaten van dit en volgend jaar nog gedrukt worden door alle herstructureringen. In 2016 kostte dat al 100 miljoen euro. Toch zal Blokker niet zomaar verdwijnen. Mocht het financieel in de knel raken, schieten de twee enige aandeelhouders te hulp. Het bedrijf heeft een zogeheten kredietlijn van 485 miljoen euro. Albert en Els Blokker, de broer en weduwe van voormalig directeur Jaap Blokker, zien hun naam niet graag van de gevel verdwijnen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.