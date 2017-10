Wie kan de gids naar de titel zijn?

De topclub die vooraf het laagst werd aangeslagen van de drie, voert na acht speelronden de ranglijst aan met een voorsprong van vijf punten op de andere twee. PSV had dat gaatje al geslagen met Ajax en zaterdag liep ook Feyenoord in De Kuip nieuwe averij op, door een 0-0 gelijkspel tegen PEC Zwolle. De verschillen met vorig seizoen in dit stadium: Feyenoord, toen nog foutloos, heeft liefst acht punten minder, Ajax drie en PSV heeft er vier meer.

Lees verder na de advertentie

Of de cijfers een reële afspiegeling bieden van de kracht van de koploper en of PSV onvoorzien toch beter is dan Ajax en Feyenoord, mag voorlopig de vraag zijn. Onverminderd kan gevoelsmatig alles in de voetbalpolder elke week anders zijn.

PSV, dat zondag met 2-5 bij VVV won, is voorlopig zeker de trefzekerste van de drie. Maar ook in Venlo was menig kanttekening te maken. VVV had na rust zelfs een 2-1 voorsprong kunnen nemen, waarna het met tien man - na een rode kaart bij 2-2 - nog diep moest buigen.

Beeldvorming Ajax had zaterdagavond in zo’n doorsnee Nederlandse competitiewedstrijd met 4-0 van Sparta gewonnen. Dat kon niet veel zeggen over de kracht en de ontwikkeling van die ploeg, maar veel woorden hoefden er verder ook niet aan te worden vuilgemaakt. Dat lag toch anders bij Feyenoord, waarvoor zaterdag ook de terugkeer van de herstelde spits Jørgensen nog geen soelaas bood. Hij viel na een uur in en was een paar keer dreigend. Hij schoot de bal via de uitstekende PEC-doelman Boer op de paal, maar verlossen kon ook de topschutter Feyenoord niet. Zo verrassend was dat niet. Jørgensen is onbetwistbaar van groot belang voor Feyenoord, maar in zijn afwezigheid tekende zich af wat in dergelijke situaties vaker gebeurt: de speler wordt in de beeldvorming nóg beter. De Kuip juichte hem toe toen hij uit de dug-out kwam om zich warm te lopen, een zucht van verwachting trok door het stadion: nu zou het goed komen.

Kuijt Maar niet voor het eerst bleek dat het met Feyenoord dit seizoen niet zo gauw goed komt, zoals dat vorig seizoen wel het geval was, zeker in dit stadium nog. Het verschil is moeilijk te benoemen, in kwalitatief opzicht is er op het oog bij Feyenoord namelijk niet al te veel veranderd. De ploeg lijkt, voor Nederlandse begrippen althans, toch zeker niet zwakker te zijn geworden. Toch drong zich al voor de tweede keer dit seizoen, eerder na de verloren thuiswedstrijd tegen NAC (0-2), de naam van de gestopte routinier Kuijt op. De modelprof was vorig seizoen in deze fase nog een vaste basisspeler. Hij leidde Feyenoord van overwinning naar overwinning, niet altijd met zijn voeten op het veld, maar in het hoofd, met zijn toewijding. Hij wist, simpel gezegd, waar hij mee bezig was en waarom, elke wedstrijd opnieuw. Dat lijkt toch het grote verschil, vooral in de wedstrijden tegen niet de meest aansprekende tegenstanders - en daarvan zijn er nogal wat in Nederland. In het besef dat juist daarin een misstap op de loer kan liggen, laadde Kuijt zich daarvoor misschien nog wel meer op. En zie nu hoe spelers als Berghuis en Toornstra en nieuwkomers als Boëtius en Larsson ook zaterdag weer op eigen benen verslappen als het niet lukt, hoe dan de foutenlast oploopt.

Patroon Ajax had eerder op de avond wel eenvoudig gewonnen, volgens een te voorzien patroon. De eerste treffer, een eigen doelpunt ook nog, was pas laat in de eerste helft gevallen, ten teken dat het zo soepel allemaal nog steeds niet loopt. Toen Ajax na rust dan toch van Sparta wegliep, was de blik vooral gericht op de spitsen. Huntelaar miste een grote kans. Dolberg verving hem ruim twintig minuten voor het einde. Hij miste in de slotminuten een strafschop. Dat zal voorlopig nog wel stuivertje-wisselen blijven met die twee. Huntelaar biedt toch niet de gegarandeerde trefzekerheid die van hem als oudgediende in toch een kleine competitie als de Nederlandse nog wel werd verwacht. Dolberg komt maar niet uit zijn schulp, en zo’n gemiste strafschop vergroot het vertrouwen niet. Trainer Keizer is weer terug bij de opstelling die zijn voorganger Bosz hem naliet, met de dertiger Schöne centraal op het middenveld. Dat is te kwetsbaar bij grotere tegenstand, maar Ajax speelt de rest van dit seizoen alleen maar in Nederland, en daar moet het veelal nog wel kunnen. Zo zullen Ajax en Keizer wedstrijden winnen en soms ook niet, met als ontmoedigende constante toch dat wezenlijke vooruitgang niet kan worden geboekt. Het zijn nog prille bespiegelingen. Dat geldt niet voor de constatering dat Kuijt Feyenoord leerde hoe je kampioen wordt, met concentratie bovenal, een heel seizoen lang. Zo’n gids kan de onervaren Ajax-trainer Keizer niet zijn en zo zijn er ook geen spelers, de belangrijkste reden voor het gevoel dat het vele kanten op kan. Of misschien - een voorzichtige gedachte na twee competitiemaanden - is er nog één zo’n gids: de rustig verder schuivende PSV-trainer Cocu.