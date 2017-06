Wie is ook alweer wie in het Passageproces?

Met een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam wordt vandaag weer een hoofdstuk afgesloten in het dikke boek dat Passageproces heet. Met ruim 150 zittingsdagen bij het hof, tien verdachten, zeven moorden en vier keer een eis van levenslang, is het voor Nederlandse begrippen een ongekend grote strafzaak. Maar ook een bijzonder ingewikkelde, door de inzet van twee kroongetuigen. De belangrijkste betrokkenen op een rij.

De doelwitten Heineken-ontvoerder Cor van Hout, vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl; ze staan alle drie in het rijtje van geliquideerden waar het Passageproces om draait. Stuk voor stuk afrekeningen in het Amsterdamse criminele circuit, aldus het Openbaar Ministerie. In totaal staan er zeven moorden op die lijst, waar de tien verdachten al dan niet deels bij betrokken zouden zijn. Vijf liquidaties werden gepleegd in 1993, de andere twee in 2005 en 2006.

De kroongetuigen De verdachten zouden waarschijnlijk niet allemaal voor de rechter hebben gestaan als de twee kroongetuigen hun mond hadden gehouden. Peter la S., verdacht van betrokkenheid bij de moord op Houtman, was de eerste die praatte. Naar eigen zeggen omdat hij schoon schip wilde maken met zijn criminele verleden. De tweede kroongetuige is Fred R. Een zelfbenoemde 'moordmakelaar', die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Thomas van der Bijl en lidmaatschap van een criminele organisatie. De mannen maakten de afspraak met het OM dat zij uitgebreid zouden verklaren over het doen en laten van de Amsterdamse onderwereld in ruil voor strafvermindering. Voor beiden geldt dat ze omwille van hun veiligheid een andere identiteit hebben gekregen. Die strafvermindering houdt in dat het OM voor La S. acht jaar celstraf eiste, in plaats van zestien jaar. Ook bij R. ging de oorspronkelijke eis van 28 jaar door de helft. Dat werpt meteen vragen op: hoe betrouwbaar zijn die belastende verklaringen over andere verdachten als er een fors lagere straf op volgt? Hoofdverdachte Dino S. © ANP

De hoofdverdachten De eerste hoofdverdachte is Dino S. Vooral dankzij belastende verklaringen van Fred R. heeft het OM hem aangewezen als kopstuk van de criminele organisatie die liquidaties pleegde. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Daarnaast is er Jesse R. Volgens het OM was hij als huurmoordenaar betrokken bij alle zeven moorden en lid van een criminele organisatie. De eis is levenslang. Een ander kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld die op de lijst met verdachten stond, was Ali A. Hij werd in 2014 doodgeschoten in Istanbul. Beide verdachten werden door de rechtbank eerder al tot levenslang veroordeeld

De uitvoerders Naast Jesse R. zijn er nog twee huurmoordenaars die, als het aan het OM ligt, nooit meer op vrije voeten komen. Een van hen is Mohamed R., oftewel 'Moppie'. Hoewel er relatief weinig aandacht naar hem uitging in dit megaproces, wordt hij in verband gebracht met vijf moorden, waaronder die op sportschoolhouder Tonnie van Maurik, plus een mislukte liquidatie in 1993. De tweede is Siegfried S., een man met een indrukwekkend strafblad die ervan wordt verdacht dat hij als huurmoordenaar optrad in zeker twee liquidatiezaken. Beide verdachten werden door de rechtbank eerder al tot levenslang veroordeeld. Daarnaast zijn er nog wat 'kleinere' vissen: Freek S. en Nan-Paul de B., die volgens het OM betrokken zijn bij de moord op Van Maurik. Pinny S. zou opdrachtgever van die moord zijn en is de enige vrouwelijke verdachte in de zaak. Wapenhandelaar Sjaak B. zou de vuurwapens hebben geleverd voor verschillende huurmoorden.

