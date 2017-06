Wie is Marcel Keizer, de nieuwe trainer van Ajax?

Het is voor het eerst dat Keizer een topteam gaat trainen. Op zijn cv tot nu toe: Argon en VVSB bij de amateurs, Telstar, Emmen, Cambuur (half jaar) en vorig jaar Jong Ajax. Nu niet meteen de topclubs die wellicht bij een nieuwe Ajax-trainer passen. Een verrassende keuze dus van Ajax, nu ze voor de neef van de in februari overleden Piet Keizer kiezen.

Alhoewel, verrassend? Keizer leidde afgelopen seizoen Jong Ajax naar een zeer verdienstelijke tweede plaats in de Jupiler League, achter VVV Venlo. Zijn talenten wonnen bovendien meerdere prijzen. Abdelhak Nouri werd gekozen tot beste speler en Frenkie de Jong tot talent van het jaar. Binnen Ajax zijn veel mensen lyrisch over de trainer.

Telstar-voorzitter Pieter De Waard, onder wie Keizer in 2012 zijn trainersdebuut in het betaald voetbal maakte, snapt de ophef daarom ook niet. Volgens De Waard is Keizer iemand die zeer begeesterd is. “Mensen zeggen dat de stap te groot is. Maar dat kan hij makkelijk. Hij heeft de ervaring.”

Meest ervaren trainer

Want Keizer heeft in zijn loopbaan geen trede overgeslagen op de trainerstrap naar boven, zegt De Waard, die zelf na een gesprek van anderhalf uur met Keizer overtuigd raakte van diens kunnen. Van de amateurs van VVSB via de eerste divisie en de onderkant van de eredivisie naar een Nederlandse topclub. “Dat is een kwaliteit. Sommige trainers willen te snel omhoog. Ik denk juist dat Keizer afgelopen seizoen de meest ervaren trainer was in de Jupiler League.”

Ook Jan Bruin, bij Cambuur assistent van Keizer, is die mening toegedaan. Het is volgens hem noodzaak dat een ‘gretige en gedreven jonge trainer’ als Keizer een kans moet krijgen. Keizer brengt mentaliteit en tactiek samen, zegt de oud-spits. “Hij heeft een duidelijke mening. Zeer professioneel. Hij wil alles in detail weten.”

Volgens Bruin is Keizer, die zelf tot vier wedstrijden in Ajax 1 kwam en tot bijna driehonderd bij Cambuur, iemand die op trainingen hamert op pass- en trapvormen. “De ‘dubbele ruit’ was wel waar hij op kickte. Dat vindt hij de basis van het voetbalspel: strak passen, vooracties maken, op het juiste been inspelen.”