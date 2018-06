Wie is hier eigenlijk de baas: Merkel of Trump?

Het beeld wordt veel becommentarieerd op de sociale media en de Britse omroep BBC wijdt er een uitgebreide analyse aan. Critici van Trump zien hoe hij hier door de mand valt, alleen tegenover de rest. Dat past in hun beeld van een losgeslagen Amerikaanse president die met onredelijke invoertarieven de wereldhandel verstoort en zelfs zijn meest trouwe bondgenoten van zich vervreemdt.

Trump-supporters zien een man die zich niet drukt maakt om de verwijten van zijn tegenstanders en ijskoud het been stijf houdt. Opvallend veel van hen reageren op Twitter met de boodschap dat de president zich dankzij dit beeld nu al heeft verzekerd van herverkiezing in 2020 en dus een tweede termijn van vier jaar.

Eigen fotograaf

Ook de bron van deze foto is interessant. Hij is gemaakt door Merkels eigen fotograaf Jesco Denzel en via Twitter verspreid door haar woordvoerder Steffen Seibert. Maar er zijn vlak voor en na dit moment foto’s gemaakt die een ander beeld geven. Het Witte Huis verspreidde er een waarop Trump praat en Merkel en de anderen luisteren. En er zijn zelfs beelden waarop sommige van de aanwezigen lachen.

Opvallend is ook dat niet iedereen afstand van Trump lijkt te nemen. De Japanse premier Shinzo Abe neemt met de armen over elkaar ook een nogal stuurse houding aan, terwijl hij naar Merkel luistert. De Franse president Emmanuel Macron lijkt Merkel wel te steunen, met een hand naast die van haar op tafel. De Britse premier Theresa May blijft bijna verscholen achter Macron. Achter Trump staat, met snor, zijn radicale nationale veiligheidsadviseur John Bolton.