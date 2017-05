Wie is de baas van AkzoNobel, de aandeelhouders of het bestuur?

Na vijf minuten was al duidelijk wat voor dag het zou worden in het Amsterdamse Gerechtshof. Wat die man daar in de zaal deed, vroeg de advocaat van AkzoNobel zich af. Hij doelde op Michael McGarry, de baas van PPG, het bedrijf dat op AkzoNobel jaagt. Waarom stond hij op de lijst met sprekers? “PPG is geen belanghebbende in deze zaak,” zei Akzo’s advocaat. De rechter van de Ondernemingskamer in Amsterdam verwierp het verzoek om het Amerikaanse bedrijf van de sprekerslijst te schrappen.

De rechtszaak ging over de eis van de Amerikaanse activistische aandeelhouder Elliott om AkzoNobel te dwingen met PPG te praten over een overname. Praten wil in dit verband zeggen: ingaan op het bod.

Maar de top van Akzo wil niets weten van de Amerikaanse avances. De Nederlanders vinden PPG snel opdringerig, agressief zelfs, vooral omdat het bedrijf als snel liet doorschemeren een vijandige overname niet uit te sluiten. Meer vertrouwen heeft Akzo in de eigen strategie als zelfstandig bedrijf.

Laten we eerlijk zijn, het gaat om geld. Advocaat AkzoNobel

Eigenaar Maar wie bepaalt de toekomst van de Nederlandse multinational? Oftewel: wie is de baas van een beursgenoteerd bedrijf? Zijn het de aandeelhouders of toch het bestuur en de commissarissen? Elliott is daar duidelijk in. Het spreekt geregeld over zichzelf als ‘eigenaar van het bedrijf’. Andere Angelsaksische aandeelhouders die zich in de rechtszaak bij Elliott hebben aangesloten, gebruiken dezelfde terminologie. Vanuit die gedachte is het niet vreemd dat zij denken het recht te hebben een buitengewone aandeelhoudersvergadering af te dwingen om AkzoNobel op de knieën te krijgen. Elliott spreekt zelfs van een fundamenteel recht van aandeelhouders. De advocaat van AkzoNobel houdt het op ‘fundamentele misleiding van Elliott’. Volgens hem staat nergens geschreven dat aandeelhouders eisen kunnen stellen over een vergadering of overname. Elliott staat bekend als een bende gieren die bedrijven sloopt om rijke aandeelhouders nog rijker te maken. Doe het dan tenminste voor de werknemers, zegt Elliott. Die zijn bij een overname beter af. Al die krokodillentranen van Elliott, de advocaat van AkzoNobel zou er bijna cynisch van worden. “Laten we eerlijk zijn, het gaat om geld,” zegt hij. Elliott heeft pas sinds december vorig jaar aandelen AkzoNobel. De koers lag toen rond de 60 euro. PPG biedt 96,75 per aandeel. Kassa dus. Hoe het verder gaat met het bedrijf, het zou Elliott een rotzorg zijn, stelt AkzoNobel.

Reputatie Nu staat Elliott bekend als een bende gieren die bedrijven sloopt om rijke aandeelhouders nog rijker te maken. Maar de zes aandeelhouders die zich bij Elliott hebben aangesloten, hebben een betere reputatie. Gezamenlijk zijn zij goed voor 18 procent van de aandelen AkzoNobel. Ook zij willen een gesprek en een of meerdere supercommissarissen die ervoor zorgen dat de huidige top niet dwars ligt bij een overname. Liefst een beetje snel, want als er niet voor 1 juni duidelijkheid is, zal PPG waarschijnlijk met een vijandig bod komen. Vandaag geeft PPG-topman Michael McGarry een persconferentie. Reageren op de uitspraak van de Ondernemingskamer kan hij nog niet. Die doet pas een uitspraak op 30 mei, twee dagen voordat PPG moet besluiten of zij hun bod doorzetten. Lees ook: Aandeelhouder Akzo op oorlogspad

