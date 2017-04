Wie in Tsjetsjenië opkomt voor homo’s loopt gevaar

De redactie van de Russische krant Novaja Gazeta ontving vanochtend een anonieme brief uit de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. De envelop bevatte een onbekend wit poeder, dat na onderzoek ongevaarlijk bleek te zijn. Grap of niet, het lijdt geen twijfel dat de brief een gevolg is van de artikelen die de krant eerder deze maand wijdde aan de gewelddadige vervolging van homo’s in Tsjetsjenië en de daaropvolgende bedreigingen aan het adres van de journalisten van Novaja Gazeta. Vier vragen over homoseksualiteit in de noordelijke Kaukasus en de recente bedreigingen.

Dat gebeurde onder meer in een geheime gevangenis in de stad Argoen. Drie van de slachtoffers zouden aan de martelingen zijn bezweken. Sommigen zijn overgedragen aan familie met de mededeling ‘of jullie doden hem, of wij’ en spoorloos verdwenen. Anderen hebben voor hun vrijlating betaald. Verschillende slachtoffers zijn er in geslaagd de republiek te ontvluchten naar Moskou of het buitenland, en hebben hun verhaal kunnen doen, soms vergezeld van schokkende foto’s. Maar ook in Moskou is in ieder geval één van hen in elkaar geslagen.

De aanleiding is een artikel van journaliste Jelena Milasjina over de massale vervolging van homo’s in Tsjetsjenië. De krant meldt met verwijzing naar talrijke getuigen dat meer dan honderd homo’s of mannen die er simpelweg van worden verdacht homo te zijn opgepakt en gemarteld werden, vaak dagenlang, geslagen met stokken en slangen, of elektrische schokken kregen toegediend.

De recente opleving van geweld kwam in twee golven, in februari en in maart. De eerste golf is terug te voeren op de arrestatie van een drugsverslaafde, die in zijn telefoon compromitterende foto’s had. Vervolgens werden mannen die in de contactenlijst van de telefoon zaten opgepakt en gemarteld. De tweede golf volgde op verzoeken door Moskouse homo-activisten in vier steden in de noordelijke Kaukasus om een gayparade te mogen houden. Dat leidde lokaal tot woedende reacties, zoals in de republiek Kabardië-Balkarië. Op internet circuleerden video’s die suggereren dat homo’s de dood verdienen.

De Russische justitie negeerde aanvankelijk de verontrustende berichten in de Novaja Gazeta. Pas op 18 april, meer dan twee weken na de eerste publicatie, begon de Onderzoekscommissie (een Russische variant van de FBI) een onderzoek naar de berichten over anti-homogeweld in Tsjetsjenië. De Russische ombudsvrouw voor de mensenrechten, Tatjana Moskalkova, zegt nog ‘geen bevestiging’ te hebben gevonden voor de aantijgingen en vroeg Novaja Gazeta om namen van de slachtoffers. Maar de krant geeft die niet prijs om de mensen niet in gevaar te brengen. Novaja Gazeta laat weten alle gegevens beschikbaar te stellen aan justitie als vaststaat dat de betrokken personen in veiligheid zijn.

Weinigen komen uit voor hun geaardheid

Homo’s hebben het nooit makkelijk gehad in Rusland. In de Sovjetperiode waren homoseksuele contacten voor de wet strafbaar. Pas in 1993 werd het desbetreffende artikel in het Wetboek van Strafrecht ingetrokken. Sindsdien konden leden van de LHBT-gemeenschap (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in Rusland openlijk uitkomen voor hun geaardheid. Toch is er maar een handvol bekende Russen die die stap ooit hebben aangedurfd.

De laatste jaren is de situatie voor homo’s in Rusland weer verslechterd. Demonstraties voor homorechten worden steevast in de kiem gesmoord en homo’s zijn herhaaldelijk in elkaar geslagen door rechts-extreme jongeren. In 2013 zijn, eerst in diverse regio’s en daarna ook landelijk wetten aangenomen die ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ onder minderjarigen strafbaar stellen. Maar propaganda is een dusdanig rekbaar begrip, ook simpelweg in het openbaar praten over homoseksualiteit is al riskant.