Wie in Mexico-Stad Jezus speelt moet niet alleen acteren, maar ook lijden

Nergens in Mexico wordt de Passie zó intens gevierd en serieus genomen als in Iztapalapa, de qua inwonertal grootste deelgemeente van de stad. Het is een ruig stadsdeel, vol probleemwijken, criminaliteit en verborgen armoede. Iztapalapa heeft echter ook een bijzonder sterke gemeenschapscultuur en is een van de wijken die enorm hechten aan gebruiken die meer dan een eeuw teruggaan.

Het Passiespel is er een van. Jaarlijks trekt het evenement zo'n twee miljoen bezoekers, waarmee het verreweg het grootste in zijn soort is op het westelijk halfrond. De bewoners van het stadsdeel nemen de Heilige Week bijzonder serieus, en zijn al maanden voor Goede Vrijdag druk bezig met de voorbereidingen voor wat voor hen verreweg het belangrijkste evenement van het jaar is.

Het strengst is de selectie van de acteur die Jezus van Nazareth mag spelen. De Cristo de Itzapalapa, zoals hij in de volksmond heet, moet niet alleen Jezus spelen, hij moet Jezus qua gedrag en levensloop bijna zíjn. Zo mag de Cristo geen slechte gewoontes hebben als roken of alcohol drinken, moet hij uiteraard communie hebben gedaan en zijn geboren in een van de acht organiserende wijken. Verder moet hij volwassen zijn, geen tatoeages of piercings hebben en bovendien een officieel bewijs aan de organisatie overhandigen waaruit blijkt dat hij niet is getrouwd.

Deze Heilige Week was de 175ste in haar huidige vorm, en was daarom extra bijzonder. Acht wijken deden mee aan de organisatie, en middels een strenge selectie werden 162 acteurs en meer dan vijfhonderd figuranten gekozen om rollen als Jezus, Maria, Judas, Pontius Pilatus en omstanders te spelen.

Lijden

Dat laatste mag ook wel, want de Cristo de Iztapalapa moet niet alleen acteren, maar ook lijden; urenlang in de felle Mexicaanse zon een kruis van honderd kilogram meeslepen vereist de nodige motivatie en concentratie. Bovendien is de druk ook binnen zijn familie enorm: de Estrella's doen al vier generaties als acteurs mee aan het Passiespel, in verschillende rollen.

Niets ten nadele van Brainpower, maar de inwoners van Iztapalapa zouden gruwen van een eigentijds Passiespel met rapmuziek

Hoe zwaar de rol ook moge zijn, het is de moeite waard. De Cristo de Iztapalapa is een lokale beroemdheid, die, in ieder geval in de maanden voor en na het Passiespel, de status van rockster of steracteur geniet in de acht wijken waar de Paasprocessies en aanverwante evenementen zich de afgelopen dagen hebben afgespeeld.

Niets ten nadele van Brainpower, maar de inwoners van Iztapalapa zouden gruwen van een eigentijds Passiespel met rapmuziek. Hier is de Heilige Week zo traditioneel mogelijk, en dat zal niet snel veranderen. Het houdt een stadsdeel dat het permanent moeilijk heeft bij elkaar, in een Mexicaanse hoofdstad die voor veel oudere inwoners de laatste jaren zó snel is gegroeid en gemoderniseerd, dat ze amper nog herkenbaar is.

