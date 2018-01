Wie de Berlijnse oermuur nog wil zien, moet er snel bij zijn

Dus zweeg amateurhistoricus Christian Bormann (37). Maar intussen raakte het bouwsel aangetast door weer en wind. Zo kon het niet langer, de overheid moest bescherming bieden, vond hij. Daarom gooide hij zijn ‘kleine sensatie’ maandag met foto’s en al op zijn internetblog ‘Pankower Chronik’.

De Oost-Duitse autoriteiten lieten destijds al snel een verbeterde muur optrekken uit de ka­rak­te­ris­tie­ke betonplaten

Het stuk muur, achter tramstation Schönholz, heeft een scherpe hoek en is zo’n 80 meter lang. Het stamt nog uit de eerste fase van de muur, haastig aangelegd in augustus 1961. Het is opgebouwd uit baksteen – deels wanden van half ingestorte huizen – en getooid met een ijzeren staketsel vol prikkeldraad. De draden van een alarmsysteem lopen er nog doorheen. De Oost-Duitse autoriteiten lieten destijds al snel een verbeterde muur optrekken uit de karakteristieke betonplaten, iets verder naar het oosten. Het oude stuk muur belandde in de administratie als ‘gesloopt’, maar bleef in werkelijkheid staan en werd vergeten. Vanuit de tram kun je het restant zien liggen, maar door de atypische bakstenen dacht niemand aan dé muur. Behalve Bormann.