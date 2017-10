Wie de ander wil begrijpen: sluit de ogen en luister

Wie wil weten wat in een ander omgaat, moet goed luisteren. Volgens een Amerikaanse studie zeggen wisselingen in het stemgeluid meer over emoties dan lichaamstaal of gelaatstrekken. Die visuele aanwijzingen verstoren het beeld zelfs - je moet dus luisteren met je ogen dicht.

De mens is een sociaal dier, behept met het verlangen andere mensen te begrijpen, aan te voelen. Alle mogelijke informatie wordt gebruikt om de bedoelingen en emoties van die ander te doorgronden. Niet alleen wát iemand zegt, maar ook hóe die het zegt - met stemverheffing of juist een lichte trilling. En visueel als mensen zijn ingesteld, hechten ze veel waarde aan oogbewegingen of spiertrekjes in het gelaat. Maar hoe betrouwbaar is al die informatie?

Deelnemers scoorden het beste als ze alleen konden luisteren

Om dat te onderzoeken onderwierp Michael Kraus van de Yale universiteit proefpersonen aan allerlei testen. Mensen moesten emoties turven die ze bij anderen waarnamen. Woede, angst, compassie of vrolijkheid. Meestal keken ze naar een twistgesprek en in een enkel experiment namen ze er zelf aan deel. Soms kregen ze alleen het geluid te horen, soms was er slechts beeld.

In tegenstelling tot eerder onderzoek scoorden de deelnemers het beste als ze alleen konden luisteren. In de experimenten met beeld erbij, of met uitsluitend beeld, begrepen ze de emoties in het twistgesprek een stuk slechter. Het ging hen helemaal slecht af als ze moesten luisteren naar het gesprek als dat was ingesproken door een emotieloze computer. We vertrouwen te veel op onze ogen en te weinig op onze oren, schrijft Kraus in het vakblad American Psychologist.

Mensen zijn goed in staat hun gezicht in de plooi te houden, maar hun stem hebben ze minder onder controle

Wellicht kunnen mensen uit al die visuele prikkels niet goed wijs, vervolgt hij, maar volgens hem ligt de verklaring eerder bij de zender. Mensen zijn goed in staat hun gezicht in de plooi te houden, maar hun stem hebben ze bij een woedeaanval of vreugdeuitbarsting minder onder controle.

Dit onderzoek zou psychologen tot nadenken moeten stemmen, vindt hij. Of het nu om leugendetectie gaat of de diagnose van een problematisch kind, psychologen zouden goed moet luisteren in plaats van, zoals nu, op gezichtsuitdrukkingen te letten.

Dat gaat Marije aan het Rot van de Rijksuniversiteit Groningen te ver. De intonatie is belangrijk bij het herkennen van emoties, zegt de psychologe, maar dat geldt ook voor de visuele input. "Dan maakt het uit of je een gesprek observeert, zoals in deze studie, of dat je er zelf aan deelneemt. Het is heel lastig om de lichaamstaal en gelaatstrekken van twee personen te volgen. Luisteren lukt beter, het praten gaat immers om en om. Als je zelf aan het gesprek meedoet, als therapeut bijvoorbeeld, kun je je niet alleen beter concentreren. Je heb ook maar met één gesprekspartner te maken."