Wie bocht negen kan temmen, wint skeletongoud

Ze beginnen allemaal te grijnzen als het over bocht negen gaat. Het is een gedrocht van een bocht. Ontembaar bijna. Bobsleeërs, skeletonners, rodelaars, allemaal vrezen ze dat ene stukje op het parcours van de olympische bobsleebaan in Pyeongchang.

Het gaat allemaal om de juiste lijn naar beneden. Wie die pakt, wordt in bocht negen gespaard

Een U-turn met een schuin profiel. Eéntje waar je je niet makkelijk op kunt voorbereiden. Want bocht vijf, zes, en zeven zijn ook al lastig. Rodelaarster Emily Sweeney uit Amerika zegt dat bocht negen aanvoelt alsof ze op een schuine weg rijdt terwijl je naar links stuurt, maar de auto naar rechts gaat. Haar landgenote Erin Hamlin zei dat ze hem positieve energie probeert te sturen, in de hoop dat de bocht haar minder hard zal aanpakken.

Zo ver gaat Kimberley Bos niet. Daar is de 24-jarige atlete uit Ede veel te nuchter voor. Bos is de eerste Nederlandse skeletonster op de Spelen. Ze kwam toevallig in het bobsleeën terecht en maakte de overstap naar skeleton toen ze voor de bobslee bij de senioren te licht bevonden werd.

Onder de Britse coach Kristan Bromley, de uitvinder van de bekende Bromley-sleeën, ontwikkelde Bos zich in rap tempo. Ze plaatste zich maar net voor de Spelen.

Klik Bos bepaalt haar strategie aan de hand van statistieken. Ze houdt in een boekje al haar runs bij. Meer dan vijftig keer is ze al naar beneden gegaan op de olympische baan in het Alpensia Sliding Centre. Ze 'klikt' met de baan. Vorig jaar werd ze op een wereldbekerwedstrijd al een keer derde in Pyeongchang. Maar dat zegt helemaal niets, zegt Bos. Alles heeft namelijk invloed op haar resultaat. Hoe warm het is, de luchtvochtigheid, de temperatuur van het ijs. In zes trainingswedstrijden heeft ze deze week getest welke runners er in verschillende situaties onder haar slee moeten. "In de training probeer je van alles uit. Je kijkt of dingen werken. In de race probeer je daarna alles aan elkaar te plakken. Verander je iets in de ene bocht, verandert er automatisch ook iets in de andere bocht." Het gaat allemaal om de juiste lijn naar beneden. Wie die pakt, wordt in bocht negen gespaard. Na dagen van testen, is Bos uitgerekend. De grafieken zijn bestudeerd, het plan ligt klaar. De visualisatie van het parcours zit in haar hoofd. Op de avond van haar eerste twee runs is de gevoelstemperatuur ver beneden het vriespunt. Goede omstandigheden, vindt Bos. Koud en hard ijs is snel. Er raast een ijzige wind langs het starthuis. En het is één van de zeldzame dagen per jaar waarop het in Pyeongchang sneeuwt. Slechts een handvol toeschouwers zijn dapper genoeg om bij de start te gaan zitten, waarvan één in het bijzonder. Een fan in blote bast. Dat is niet de familie van Bos, die heeft zich in het oranje dik ingepakt.