Wie biedt? Deze roze Pink Legacy-diamant wordt geveild en kan 50 miljoen dollar opbrengen

Het is dan ook nogal een diamant. De Pink Legacy is de grootste roze diamant die het veilinghuis ooit verkocht heeft. Verwacht wordt dat hij 30 tot 50 miljoen dollar (26 tot 44 miljoen euro) op zal brengen.

De diamant was ooit in het bezit van de familie Oppenheimer, een steenrijke Zuid-Afrikaanse familie die generaties lang de handel in diamanten domineerde. De roze diamant is met 18,95 karaat niet alleen gigantisch – er zijn maar vier roze diamanten van meer dan tien karaat geveild – de steen is ook nog eens heel erg zuiver.