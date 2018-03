Wie af en toe de regels overtreedt, is machtiger

Hij rookte tijdens de les, liep zonder reden de klas uit en als hij boos op je was, dan gooide hij een krijtje naar je hoofd. Hij reed rond in een vette Mercedes die hij, tegen de afspraken in, op het schoolplein parkeerde. Wij leerlingen liepen weg met deze docent. Hij kwam uit het bedrijfsleven en kon gepassioneerd vertellen over geld, marktwerking en prijsoorlogen.

Ruim dertig jaar later denk ik dat hij mede ons respect kreeg, omdat hij zich niet aan de regels hield. Ik vraag me af of dat ook zo werkt bij de Amerikaanse president Trump. 'The Donald' treedt op als een olifant in een porseleinkast en zijn gedrag gaat tegen alle politieke afspraken in. Hij ontslaat leden van zijn staf alsof het om een spelshow gaat, begint uit het niets een tarievenoorlog met China en Europa en wil nu toch wel weer met Kim Jong-un om de tafel zitten, nadat hij hem eerst denigrerend 'little rocketman' had genoemd. Hij is ook de eerste president die door een pornoster is aangeklaagd.

Nauwelijks invloed

Al deze incidenten lijken zijn populariteit als leider echter nauwelijks te beïnvloeden. Sterker nog: misschien wint Trump daardoor juist wel aan macht. Het verband tussen normschending en macht is aangetoond in een serie onderzoeken van de Amsterdamse psycholoog Gerben van Kleef. Hij gaf proefpersonen scenario's te lezen waarin een persoon een regel overtrad. Iemand zat bijvoorbeeld in het gemeentehuis in een overvolle ruimte te wachten om zijn paspoort te verlengen. In het ene geval liep hij naar de plek waar het personeel koffie drinkt en schonk zichzelf een kop in; een normschending. In het andere geval ging hij gewoon naar de wc. De beoordelaars vonden de man in het eerste geval machtiger en besluitvaardiger. In een ander onderzoek moesten mensen het gedrag beoordelen van een boekhouder van het bedrijf. Hij werd als machtiger gezien wanneer hij zo nu en dan de regels doorbrak.

Als Trump via Twitter iemand ontslaat, denken we automatisch: wat heeft die man een macht

Kennelijk associeert ons brein normschending met het hebben van macht. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat macht mensen actiever maakt. Machtige mensen willen graag iets ondernemen, ze zijn besluitvaardig en houden minder rekening met wat anderen van hen vinden. Onderzoek laat zien dat mensen in situaties waarin ze macht hebben sneller en spontaner beslissingen nemen en minder inlevingsvermogen tonen dan in situaties waarin ze machteloos zijn.

Dus als Trump zijn minister van buitenlandse zaken, Rex Tillerson, via Twitter ontslaat, dan denken we automatisch: Wat heeft die man een macht! Trump maakt zelf ook graag grappen over de chaos die hij creëert: "In de ene baan moest ik een groep ambitieuze personen managen, wanhopig op zoek naar televisietijd, totaal onvoorbereid voor hun rollen en banen en elke week bang om ontslagen te worden, en in de andere baan was ik de gastheer van een grote tv-hit."