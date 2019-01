Wie 400 euro naar IS-gebied stuurt, financiert volgens de rechter terrorisme

Kamal E. krijgt een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Dat blijkt uit het vonnis dat de Rotterdamse rechtbank dinsdag vrijgaf. In de rechtbank verklaarde E. vorige maand dat hij het geld gestuurd had omdat zijn facebookvriend in het toenmalige kalifaat er ‘eten voor de broeders’ mee zou kopen. Pas toen hem gevraagd werd overvallen te plegen om meer geld te kunnen sturen, zou hij beseft hebben dat de zaak anders in elkaar stak.

Lees verder na de advertentie

Het Openbaar Ministerie heeft nog tientallen onderzoeken lopen naar de geldbedragen die naar het strijdgebied gaan

Het Openbaar Ministerie geloofde niets van die humanitaire motieven en wees op de gruwelijkheden van IS die trots staan vermeld op de facebookpagina van de ‘vriend’ van E. Wie een strijder steunt, steunt ook de strijd, zei de officier van justitie in december toen het OM acht maanden celstraf eiste, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter oordeelde vandaag dus milder.

Het Openbaar Ministerie heeft nog tientallen onderzoeken lopen naar de geldbedragen – van honderd tot een paar duizend euro – die naar het strijdgebied gaan. Dat gaat soms via het bedrijf Western Union, dat redelijke zekerheid geeft dat het geld bij de goede persoon aankomt maar wel wettelijk verplicht is deze transacties te melden. Andere donateurs maken gebruik van een netwerk waarin het geld steeds wordt doorgegeven, op basis van onderling vertrouwen. Er is een groep donateurs die het geld sturen omdat ze het ideologisch eens zijn met de strijd van IS, maar het kan ook gaan om ouders die bezorgd zijn dat hun zoon verhongert in het strijdgebied. Ook in dat laatste geval wordt de strijder gesteund, zegt het OM, en bovendien komt waarschijnlijk een deel van het geld terecht bij IS.

Lees ook:

Kamal E. maakte 400 euro over naar vriend in Syrië, OM eist acht maanden cel Bij justitie lopen tientallen onderzoeken naar het geld dat de afgelopen jaren richting Nederlandse strijders in IS-gebied ging. Een van de onderzoeken richtte zich op Kamal E.