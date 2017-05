WHO verspilt veel geld aan reizen en dure hotels

Tien procent van het budget van de WHO gaat op aan reiskosten. Het is een van de grootste uitgavenposten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Jaarlijks gaat er 200 miljoen dollar op aan vliegreizen en overnachtingen. Voor de bestrijding van aids stond vorig jaar 71 miljoen dollar op de begroting, de aanpak van malaria kostte 61 miljoen en aan tbc werd 59 miljoen uitgegeven. Alleen het programma om polio de wereld uit te helpen overschreed het reisbudget: 450 miljoen dollar.

Privileges

Het zijn extreem hoge uitgaven, zegt Devi Sridhar, hoogleraar gezondheidszorg in Edinburgh tegen persbureau AP. Hij vermoedt dat het probleem zich niet beperkt tot de WHO, maar voor meer delen van de VN geldt. "Deze VN-banen bieden veel privileges; de VN-werknemers zijn er gewend aan geraakt."

Persbureau AP is in interne documenten van de WHO gedoken. De organisatie had juist allerlei regels ingesteld om de reiskosten omlaag te brengen. Zo moeten stafleden hun reizen op tijd aanmelden en mogen ze niet voor de duurste stoelen of bedden kiezen.

Maar uit die interne stukken blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Overtreding van de richtlijnen is eerder regel dan uitzondering. "We kunnen er niet op vertrouwen dat onze mensen de juiste keuzes maken als het op reizen aankomt", zei Nick Jeffreys, de financiële baas van de WHO in 2015 tijdens een interne sessie - AP heeft er een video van.

Het gebeurt zonder gêne. Zo liet een WHO-topman zich tijdens de ebolacrisis in 2014 met een helikopter van hot naar her vliegen, terwijl hij ook een jeep had kunnen pakken. Kosten: 400.000 dollar.