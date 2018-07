WhatsApp zet de rem op het doorsturen van berichten, maar is het genoeg om de trollen te stoppen?

Nu er doden vallen door de verspreiding van nepnieuws, legt WhatsApp het doorsturen van berichten aan banden. Sinds vandaag kunnen mensen hun berichten nog maar aan twintig chats tegelijk doorsturen in plaats van 250. Alleen in India wordt het maximum verder teruggeschroefd: naar vijf of minder.

Lees verder na de advertentie

Dat WhatsApp in India strengere maatregelen neemt, komt doordat het land kampt met massahysterie door valse berichten. Er zijn de laatste maanden tientallen mensen doodgeslagen op basis van nepnieuws. Ze werden abusievelijk aangezien voor kinderhandelaren of andersoortige misdadigers en gelyncht door dorpsbewoners. Met ruim 200 miljoen WhatsApp-gebruikers, veel armoede en laagopgeleiden is het verspreiden van geruchten in India een fluitje van een cent.

WhatsApp liet eerder deze maand weten ‘geschokt’ te zijn door de lynchpartijen en beloofde meer te doen om het verspreiden van valse ­berichten tegen te gaan. De nieuwe beperkingen ­volgen op een maatregel waarbij het bedrijf een speciaal icoontje toe­voegde aan doorgestuurde ­berichten. Dat moest gebruikers aan het denken zetten over de herkomst van zo’n ­bericht. Door de nieuwe beperkingen hoopt het bedrijf Whats­App ‘te behouden zoals het ontworpen is: als een dienst voor privéberichten’.

Je kunt niet doen alsof WhatsApp op een ­eiland zit. De echte trollen zullen andere platforms vinden Arnout de Vries, TNO

Paniek “Het is een begin”, zegt Arnout de Vries, die bij TNO onderzoek doet naar sociale media en veiligheid. “Je kunt hiermee voorkomen dat dingen heel snel viraal gaan en er in korte tijd grote paniek ontstaat. Maar je kunt niet doen alsof WhatsApp op een ­eiland zit. De echte trollen zullen andere platforms vinden.” Als WhatsApp echt een verschil wil maken, kan het bedrijf volgens De Vries beter een limiet per dag instellen, in plaats van per keer. In een groepschat passen immers 256 mensen, waardoor je met één druk op de knop nog steeds meer dan duizend mensen per keer kunt bereiken. Een ander probleem is dat Whats­App door encryptie niet op de inhoud van berichten kan modereren, zegt De Vries. Facebook en Twitter kunnen aanstootgevende berichten gewoon zien en blokkeren, WhatsApp niet. “Wat ze ook hadden kunnen doen, is accounts blokkeren die telkens berichten aan honderdduizenden mensen tegelijk versturen. Wie heeft er zoveel vrienden? Dat is vrijwel altijd berichtgeving van bots.” De huidige hysterie door nepnieuws had WhatsApp vanaf het begin kunnen zien aankomen, zegt De Vries. “Maar ze willen een zo groot mogelijk bereik en zo min mogelijk beperkingen. Pas als de kranten vol staan met problemen, wordt er actie ondernomen. Dat zie je ook bij Facebook en Twitter. Het commerciële belang gaat altijd voor de veiligheid.”

Ook Facebook neemt maatregelen Ook Facebook gaat misleidende informatie aanpakken als die kan aanzettend tot geweld, liet het bedrijf deze week weten. De nieuwe regel wordt als eerste van kracht in Sri Lanka en daarna in Burma. De autoriteiten in beide landen verwijten het sociale platform dat het te weinig doet om haatzaaien en geweld tegen moslims tegen te gaan. Facebook heeft nu toegezegd om misleidende posts te verwijderen als die kunnen aanzetten tot geweld. Zo niet, dan mag de informatie overigens gewoon blijven staan. Zo mogen Facebook-gebruikers de Holocaust blijven ontkennen, zei CEO Mark Zuckerberg.

Lees ook:

Nepnieuws een gevaar? Denk even na voor je retweet Nepberichten overspoelen de sociale media. De techniek is niet het probleem, het is de mens zelf met zijn zwak voor nieuwtjes.