WhatsApp geschokt door lynchpartijen in India

India werd afgelopen weekend opnieuw geconfronteerd met een lynchpartij als gevolg van nepnieuws op WhatsApp. In een dorp in de westelijke deelstaat Maharashtra werden vijf bedelaars doodgeslagen na valse berichten over kinderlokkers. De afgelopen twee maanden werden al zeker twintig mensen gelyncht op grond van WhatsApp-geruchten over kinderontvoerders, orgaanrovers en andere griezels.

Dinsdag sprak het Indiase ministerie voor informatietechnologie zijn ‘diepe afkeuring’ uit over de ‘onverantwoordelijke en explosieve berichten’. Het departement eiste ‘onmiddellijke actie’ van WhatsApp tegen deze ‘malafide activiteiten’. Maar welke maatregelen het ministerie precies bedoelde, werd niet vermeld.

WhatsApp worstelt al enige tijd met haatzaaiend nepnieuws dat zich vooral via appgroepen verspreidt

Actie ondernemen WhatsApp worstelt al enige tijd met haatzaaiend nepnieuws dat zich vooral via appgroepen verspreidt. Vorige week introduceerde het bedrijf in zijn app daarom een keuzeoptie op grond waarvan alleen beheerders van een groep nog berichten kunnen versturen. Ook experimenteert de onderneming met een bèta-versie waarin berichten een label krijgen als ze zijn doorgestuurd. En volgens sommige critici moet de berichtendienst nog veel verder gaan. Zo zou het bedrijf ervoor moeten zorgen dat altijd duidelijk is van wie een bericht oorspronkelijk afkomstig is, ook als het is doorgestuurd. Daarnaast staat de versleuteling van de berichten, die het toezicht bemoeilijkt, ter discussie. Maar een woordvoerder van het bedrijf waarschuwde deze week in dagblad The Indian Express dat het uiteindelijk aan de regering in New Delhi is om te beslissen hoe zij, samen met de onderneming, het probleem wil aanpakken. “Het zal een samenwerking moeten zijn.”

Massahysterie Veel landen worstelen met de schaduwzijden van sociale media. Maar in het relatief arme India, met veel laag opgeleide mensen, is het risico op massahysterie extra groot, zeker in afgelegen gehuchten. De slachtoffers zijn vaak onbekenden van buiten de dorpsgemeenschap. Om nieuwe geweldsuitbarstingen voor te zijn, heeft de Indiase politie in sommige regio’s inmiddels teams opgezet die sociale media in de gaten houden. Ook versturen de autoriteiten berichtjes of publiceren advertenties om te waarschuwen tegen nepnieuws. En hier en daar reizen speciale rumor busters met luidsprekers en pamfletten langs dorpen. Maar ook dat blijkt riskant. In de oostelijke deelstaat Tripura werd vorige week een overheidsmedewerker gelyncht die waarschuwde tegen nepnieuws.

