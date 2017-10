Wevers heeft even geen plan B na blunder op balk

Improviseren is haar grote talent. Als er iets in de balkoefening van Sanne Wevers mislukt, heeft de olympisch kampioene altijd een plan B klaar. Als plan B mislukt, stapt ze over naar plan C. Tussen alle salto's en pirouettes door rekent ze razendsnel uit welk acrobatisch element ze moet doen om de fout te corrigeren.

Lees verder na de advertentie

Gisteren ging het in de kwalificaties op de wereldkampioenschappen in Montreal toch mis. Door een fout in het begin van haar oefening moest ze in een latere fase improvisesren om een zogenoemd 'achterwaarts element' in te halen. Maar haar hoofd raakte zo verstrikt in alle verschillende noodscenario's, dat ze het vergat.

Een dure fout die flink werd afgestraft door de jury. De winnares in Rio de Janeiro kreeg voor de fout 0,5 punt aftrek, waardoor ze op een lage totaalscore uitkwam: 12.733. Haar uitgangswaarde, de moeilijkheid van de oefening, was 'slechts' 5.00 punten waard. Wat ze deed, voerde ze wel netjes uit. Voor de uitvoering werd ze gewaardeerd met 7.733 punten.

Door haar misrekening werd Wevers voorlopig in de wachtkamer gezet. De 26-jarige turnster uit Oldenzaal stond bij het ter perse gaan van deze krant op een voorlopige vijfde plek. Er moest een wonder gebeuren de finale nog te halen, met onder meer de sterke Amerikanen en Chinezen die daarna nog in actie moesten komen.

"Dit komt wel even heel hard binnen", sprak Wevers na de wedstrijd. "Ik heb gewoon een misrekening gemaakt. Dat is superjammer. Maar je weet het nooit. Niemand scoort hier hoog."

Na iedere Olympische Spelen wordt het beoordelingssysteem onder de loep genomen. Wat de jury mooi vindt, wordt voortaan beter beoordeeld. Wat ze liever niet zien, wordt harder afgestraft.