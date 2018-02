Wethouder: We hebben heel wat uit te leggen in Lelystad

"Het is buitengewoon vervelend dat de opening van het vliegveld weer wordt uitgesteld. Wij waren er klaar voor, bedrijven wachten erop. Er zijn al heel veel investeringen gedaan."

'Ik heb de minister klip en klaar horen zeggen dat uitstel in ieder geval geen afstel wordt. Dat is het goede nieuws.' Wethouder Jop Fackeldey

"Maar ik begrijp ook dat de minister dit besluit neemt. In Nederland nemen we de democratie serieus. Als je de opening er volgend jaar toch doorheen drukt, doe je die gedachte geweld aan. Het was onafwendbaar."

Zag u dit aankomen? "In mijn hart was ik bang voor dit nieuws. Er ging een scenario rond waarin de koning een dag voor de opening nog zijn handtekening zou moeten zetten. Het werd te krap."

Het vliegveld kan niet open in 2019 omdat er in de procedure fouten zijn gemaakt. Wie neemt u dat vooral kwalijk? "Het voor de hand liggende antwoord: het bevoegd gezag, het Rijk. Maar wie je daar nu precies op moet aanspreken is toch wat ingewikkeld. Ik heb ook niet zo'n zin in zwartepieten."

Toch, er is financiële schade. Gaat u proberen dit te verhalen? "We gaan het gesprek hierover aan met het Rijk, maar dat is voor mij nu niet het belangrijkste. Waar het nu om gaat is dat het vliegveld zo snel als mogelijk opent. Ik heb de minister klip en klaar horen zeggen dat uitstel in ieder geval geen afstel wordt. Dat is het goede nieuws."