Wethouder Rotterdam treedt af na frauderapport

In een verklaring zegt de wethouder van Leefbaar Rotterdam dat hij zich graag tegenover de raad zou hebben verdedigd, maar hij vindt dat door de ontstane politieke situatie - de coalitie is de meerderheid in de gemeenteraad kwijt - nu een onmogelijk opgave. "Daarom leg ik mijn functie als wethouder neer", aldus Schneider woensdagavond.

Lees verder na de advertentie

"Het eindrapport enquêtecommissie Boompjeskade geeft een zorgvuldige analyse van de factoren die hebben bijgedragen aan het feit dat de fraude zo lang onopgemerkt is gebleven. Het rapport laat ook zien dat door het college de juiste bestuurlijke en juridische stappen zijn gezet. Als wethouder sta ik voor dat gevoerde beleid." Schneider heeft woensdagavond de fractievoorzitters van de verschillende partijen op de hoogte gebracht van zijn besluit.

Schneider was onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille vastgoed. De gemeentelijke enquêtecommissie verweet hem 'geen specifiek inzicht in de bedrijfsvoering van de vastgoedorganisatie' te hebben gehad. Zijn aanblijven als wethouder hing af van voldoende steun in de gemeenteraad. Enkele partijen hadden zich al van hem afgekeerd. Maar nu maandag een Leefbaar-raadslid bekendmaakte over te stappen naar de lokale partij Nida, verloor de coalitie de meerderheid.

Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. De gemeente Rotterdam is in de periode 2010-2015 voor ruim 7 miljoen euro opgelicht door de huurders van het Waterfront-pand. Zij declareerden regelmatig werkzaamheden die niet waren uitgevoerd en er werd jaren nauwelijks huur betaald. Uit eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat een beperkt aantal ambtenaren van de gemeente Rotterdam een rol heeft gespeeld in de fraude.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.