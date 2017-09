Wethouder Ede boos over late informatie vliegroutes Lelystad

U weet al langer dat er vliegtuigen vanaf Lelystad over Ede gaan vliegen. Wat is er veranderd dat u zo ontstemd bent? Lees verder na de advertentie “Vooral de gebrekkige communicatie en slechte informatie. We weten sinds 2012 dat Lelystad Airport er komt. In juni hoorden we dat de vliegroutes laag over Gelderland gaan, omdat ze onder het vliegverkeer van Schiphol moeten blijven. De exacte routes, hoogtes en aantallen waren nog onduidelijk. We wisten wel dat Ede op de vliegroute lag, maar we hoorden pas deze week dat er een aanpassing is en dat zowel de vertrek- als aanvliegroutes richting Lelystad recht over onze gemeente gaan. Dat betekent een verdubbeling van het aantal vluchten.”

En u hoorde dit niet eerder van het ministerie van infrastructuur? “Nee. Afgelopen maandag was er voor het eerst een informatiebijeenkomst voor bestuurders en wethouders uit heel Gelderland. We kregen daar de meest recente, aangepaste informatie over de vliegroutes. Toen werd bevestigd dat er routes zijn verlegd, maar het bleef behoorlijk vaag en concrete antwoorden kregen we niet.”

Bent u de enige wethouder die boos is? “Integendeel. Ook de provincie Gelderland heeft laten weten dat ze het ‘niet correct’ vindt dat gedurende de informatieronde aan bewoners nog dit soort wijzigingen worden voorgesteld. Samen met mijn collega uit Apeldoorn heb ik een brief gestuurd aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer om ons ongenoegen te uiten.”

Er werd gisteren in de Tweede Kamer over de vliegroutes gedebatteerd en de opening in 2019 gaat gewoon door. Hoe moet het nu verder? “Er is gesproken over de slechte communicatie richting bewoners en bestuurders. Daarvoor zijn excuses aangeboden en de belofte is gedaan dat het beter wordt. Maar de hoop dat de opening van het vliegveld wordt uitgesteld, is vervlogen. Dat is pittig voor ons en andere Gelderse gemeenten. Het ministerie kon jaren nadenken over de routes, wij hebben nu nog een maand de tijd om met innovatieve alternatieven te komen.”

Als de geplande vliegroutes zo blijven, komen er straks zo’n twintig vliegtuigen per dag over Ede, op ongeveer 2,5 kilometer hoogte. Hoe erg is dat? “In de randvoorwaarden staat dat de vliegroutes niet over woonkernen mogen gaan. Maar ze vliegen recht over Ede en Bennekom. Daar wonen 80.000 mensen die de vliegtuigen zeker horen als ze in de tuin zitten. Wie geeft de garantie dat de vlieghoogte zo blijft en niet lager wordt? En dat het aantal vliegtuigen niet verder toeneemt? We willen graag garanties en heldere afspraken, geen onverwachte verrassingen.”