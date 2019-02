Wethouder Dijksma: ‘Bij bruggenonderhoud is de link met veiligheid niet direct gelegd’

Meer dan de helft van de 850 Amsterdamse verkeersbruggen wordt te zwaar belast en van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad loopt minstens 10 kilometer een verhoogd risico op instorting. Dat vergt een grote en dure reparatie, schrijft verkeerswethouder Sharon Dijksma aan de gemeenteraad. Haar brief volgt op een ongenadig oordeel van externe onderzoeker Pieter Cloo, eerder de hoogste ambtenaar op het ministerie van veiligheid en justitie.

Hoe lang wist Amsterdam al van het achterstallig onderhoud? Dijksma: “In 1985 stelde de gemeente al vast dat ze iets moest doen. Er zijn plannen gemaakt en er is geld vrijgemaakt, maar dat is uiteindelijk aan andere dingen besteed. Dat was heel onverstandig en de gevolgen zie je nu. We moeten straks 2 kilometer kademuur en zes bruggen per jaar herstellen

wethouder Sharon Dijksma “Dat komt doordat onderhoud geen sexy onderwerp is. Het is heel verleidelijk voor grootse en meeslepende nieuwe projecten te kiezen en niet voor onderhoud.”

Een onderwerp als gezondheidszorg is evenmin sexy toch? “Inderdaad, maar daarvan zag men eerder het algemeen belang in. Bij het onderhoud is de link met veiligheid niet direct gelegd. Men dacht: Het kan nog wel even. Maar het kon dus niet.”

Heeft Amsterdam dan wel genoeg kennis in huis om de risico’s in te schatten? “Er is zeker genoeg kennis in huis, maar dat betekent nog niet dat die ingezet wordt om de problemen op te lossen. De mensen die zich met het onderhoud bezighielden, hebben zich de afgelopen jaren vaak alleen gevoeld.”

Onderzoeker Cloo spreekt ook over een cultuur van ‘stoere zelfredzaamheid’. Wat is dat? “Dat is Amsterdam. En het is mooi dat Amsterdammers stoer en zelfredzaam zijn, maar het is ook goed als iemand van buiten je dan een spiegel voorhoudt en zegt: ‘Je redt het niet alleen.. Er is nu een noodzaak om samen te werken. Onderling, maar ook met het Rijk en experts van buiten.”

Is dit uitsluitend een Amsterdams probleem? “Nee. De vorige minister van infrastructuur moest ook flink haar best doen om te zorgen dat onderhoud aandacht kreeg. Maar bij het Rijk zijn al eerder stappen gezet. En Amsterdam heeft wel heel veel bruggen en kades.”

Hoeveel gaat dit kosten? “We moeten straks 2 kilometer kademuur en zes bruggen per jaar herstellen. Ik las de speculatie van 2 miljard. Ik denk eerder aan honderden miljoenen, verspreid over een lange periode. Het gaat er vooral om dat dit niet iets politieks is waar ieder jaar over onderhandeld moet worden, maar dat het gewoon vaste prik wordt voor iedere Amsterdamse bestuurder, van welke partij dan ook. Dat hij weet: van dit geld blijf ik met mijn vingers af.”

