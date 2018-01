Wetenschappers ruziën over de herkomst van agressief gedrag

Is de mens van nature goed? Of zijn wij brute wilden en wordt onze agressie slechts door een dun laagje culturele vernis in toom gehouden? Het lijkt een negentiende-eeuwse vraag die door de moderne biologie al lang is beantwoord, maar het tegendeel is waar. De jury is nog steeds in beraad, niet in de laatste plaats doordat de verdachte tegenstrijdige gedragingen heeft getoond. Soms is de mens gewelddadiger dan welk dier ook, maar doorgaans weten we juist heel goed de lieve vrede te bewaren.

Lees verder na de advertentie

Voor beide visies zijn in de natuur voorbeelden te vinden. Pleitbezorgers van de nobele wilde wijzen op de spinaap of de bonobo, primaten die zelden ruzie maken. Dat is onze natuurlijke aard, betogen zij, het geweld is erin geslopen door de beschaving. Doordat we nederzettingen bouwden, bezit verwierven en wapens ontwikkelden. Welnee, zegt het andere kamp, kijk naar de baviaan of de chimpansee. Die kennen een strakke hiërarchie gebaseerd op geweld en bij hun conflicten vallen geregeld doden. Zo zijn wij ook - alleen houden sociale afspraken ons in het gareel.

Eendimensionaal fenomeen Beide benaderingen schieten tekort, schreef de befaamde Britse antropoloog Richard Wrangham vorige maand in het Amerikaanse wetenschapsblad Pnas. Ze beschouwen agressie als een eendimensionaal fenomeen, terwijl er twee varianten zijn: proactief en reactief. En die verschillen in neurologisch of psychologisch opzicht zijn enorm, aldus de man die naam maakte met boeken over de oorsprong van geweld en de rol van het vuur in de humane evolutie. Soms is de mens gewelddadiger dan welk dier ook, maar doorgaans weten we juist heel goed de lieve vrede te bewaren Bij proactieve agressie gaat het om een gerichte aanval. De dader gaat koelbloedig te werk en probeert met zo min mogelijk risico of inspanning zijn doel te bereiken: het veroveren van een prooi of het uitschakelen van een tegenstander. Mensen doen dat als ze anderen pesten of stalken, als ze iemand in een hinderlaag lokken of met voorbedachten rade vermoorden. Dergelijke agressie zie je ook bij chimpansees. Een groep mannetjes jaagt soms op een mannetje van een andere groep. Als ze de ongelukkige te pakken hebben, houden enkelen hem vast terwijl de anderen hem afslachten. Succes verzekerd. Volgens Wrangham heel goed vergelijkbaar met soldaten die in een oorlog op patrouille gaan: die strijden zelden tegen een vijandige groep, maar pikken hun individuele slachtoffers eruit.

Gangpad bezaaid met oorlelletjes Dat is iets anders dan geweld dat een reactie is op een bedreiging of dat uit frustratie voortkomt. Dan is de agressor boos en opgewonden, mept hij terug en vraagt hij zich niet af of dat wel zo verstandig is. Deze vorm van agressie is bij dieren schering en inslag. De Amerikaanse primatologe Sarah Hrdy vroeg zich tijdens een moeizame vlucht in een overvol vliegtuig eens af hoe de reis zou verlopen als haar medepassagiers chimpansees waren. "Iedereen zou bij het uitstappen al zijn vingers natellen, terwijl het gangpad bezaaid ligt met oorlelletjes en andere aanhangsels." Maar juist de mens, die het geweld tot een hogere niveau heeft getild, toont in dit soort situaties zijn beheersing. Wrangham denkt dat zijn model van twee vormen van agressie de mogelijkheid biedt om het gedrag van de mens te verklaren. Als de ene groep de andere bestrijdt of zelfs uitmoordt, dan heeft die eerste groep daar een evolutionair voordeel bij. Op zich onderscheidt de mens zich daarin niet van de chimpansee, schrijft hij, maar omdat de vroege mens, de jager-verzamelaar, dat gedrag cultiveerde met een systeem van straffen en belonen, is die vorm van agressie bij hem extremer geworden.

Scherpe kantjes Binnen een groep werkt het juist de andere kant op. Het werd de individuele vroege mens volgens Wrangham al snel duidelijk dat het veel te link zou zijn om de dominante leider uit te dagen. Daardoor ontstond er een collectief systeem waarbij potentaten, pestkoppen of wetsovertreders kort werden gehouden. Met als gevolg dat de meeste mensen leerden zich gedeisd te houden. Dat past prima in een straatje dat Wrangham een paar jaar eerder had aangelegd. Agressiviteit zit in ons bloed, schreef hij in 2014, maar door 'zelfdomesticatie' zijn we tammer geworden. Net zoals koeien en varkens een stuk makker zijn dan hun wilde voorouders, zou ook de mens bij zichzelf de scherpe kantjes eraf hebben gehaald. De scherpe kantjes van de reactieve agressie, maakt hij daar nu van. Net zoals koeien en varkens een stuk makker zijn dan hun wilde voorouders, zou ook de mens bij zichzelf de scherpe kantjes eraf hebben gehaald Hij erkent dat het nog slechts een werkhypothese is waarvoor de nodige bewijzen ontbreken. Zo is de mens in proactieve zin agressiever dan zijn naaste verwant, de chimpansee, maar zijn neiging tot reactieve agressie is juist nog geringer dan bij die andere naaste verwante, de vredelievende bonobo. Hoe onze gemeenschappelijke voorouder, die zo'n tien miljoen jaar geleden op aarde rondliep, de kiem voor beide agressies moet hebben gelegd, weet hij ook niet. Evengoed moet hij toegeven dat alle experimentele bewijzen uit dierproeven stammen. Of ook bij de mens bijvoorbeeld verschillende hersendelen actief zijn bij de twee vormen van agressie, is nooit onderzocht.

Doodstraf Niettemin, Wrangham is ervan overtuigd dat zijn idee een vruchtbare hypothese zal blijken. Eén paradox - zo noemt hij het zelf althans - lost hij er alvast mee op: de vraag waarom de evolutie heeft toegestaan dat de doodstraf zo lang kon standhouden. Homo sapiens maakte zich daar volgens hem 100.000 jaar geleden al schuldig aan. Wat is het evolutionaire voordeel van geweld dat geweld bestrijdt? Omdat het om proactief geweld van de beul gaat, noteert hij triomfantelijk, dat het reactieve geweld van de misdadiger afstraft. De Canadese gedragswetenschapper Martin Daly dient hem deze week in Pnas van repliek. De scheiding van agressie in twee varianten is een interessante en verleidelijke gedachte, schrijft hij, maar wat schieten we er mee op? Volgens een veelgebruikte definitie, is agressie een containerbegrip voor allerlei soorten gedrag met als doel de ander kwaad te doen. Maar hoe weet je of een dier werkelijk dat doel heeft? Beoogt een vechtende krab echt de andere krab te verwonden? "Maar ik geef toe, ik weet geen betere definitie", schrijft Daly. "Ik kan hooguit zeggen dat ik agressie herken als ik het zie." Dat probleem ziet Daly ook bij Wrangham. "Hij opent een doos van Pandora als hij reactieve en proactieve agressie onderscheidt op basis van een beoogd doel." Dat schrijft hij niet alleen omdat hij vindt dat Wrangham slordig is in zijn onderscheid - en bijvoorbeeld dat doel soms verbindt aan de agressieve daad en dan weer aan de agressor zelf.