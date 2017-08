Wetenschappers repareren voor het eerst genetisch defect in embryo

Het onderzoek, geleid door Oregon Health and Science University, werd uitgevoerd met menselijke embryo's die voor dit doel waren gekweekt. Dat is in Nederland niet toegestaan maar in de Verenigde Staten wel.

Van de bevruchte eicellen kan worden nagegaan welke het defect hebben overgeërfd en welke niet

Om een erfelijke aandoening te voorkomen kan de weg van in vitro fertilisatie (IVF) worden gevolgd waarbij meerdere eicellen buiten het lichaam worden bevrucht. Van de bevruchte eicellen kan worden nagegaan welke het defect hebben overgeërfd en welke niet. Alleen die laatste komen dan in aanmerking voor inbreng in de baarmoeder en verdere ontwikkeling.

Eerder was al aangetoond dat er meer mogelijk is dan alleen deze selectie van embryo's. Een bekende techniek om heel precies stukjes DNA weg te knippen, de zogenoemde CRISPR-techniek, kan bij IVF worden ingezet om defecten in net bevruchte eicellen te repareren, zo bleek. Maar de resultaten waren tot nu niet sensationeel.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat dat vooral te maken heeft met het moment van toepassing. In eerdere studies werd de reparatie van het gendefect in gang gezet ná bevruchting van de eicel. De Amerikaanse onderzoekers brachten de reparatieset tegelijk met het zaad in de eicel. En dat vergrootte de kans op een defectvrij embryo aanzienlijk.

Het gaat hier om experimenteel onderzoek op embryo's die niet tot groei zijn gebracht. Een eventuele klinische toepassing is nog ver weg. Maar in de wetenschappelijke wereld wordt opgetogen gereageerd op deze doorbraak.

