Wetenschappers moeten vechten om een beurs, maar er is hoop

Wie het gebouw van Nederlands grootste wetenschapsfinancier betreedt, loopt direct aan tegen een standbeeld. Roemrucht denker Baruch Spinoza staat bescheiden onder een enorme tropische kamerplant in het gebouw van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag. Vele wetenschappers van vandaag denken bij die naam echter niet aan de vermaarde filosoof, maar aan de premie van anderhalf miljoen euro die aan zijn naam gekoppeld is. Daar staat NWO toch vooral om bekend: het verdelen van premies en subsidies voor onderzoekend Nederland. Kleine en grote.

Niet minder dan 800 miljoen euro heeft ze jaarlijks te verdelen. En daar is nu zoveel animo voor dat het hele subsidiesysteem onder druk staat. Tegenwoordig dienen zo veel onderzoekers een aanvraag in dat slechts 15 procent zijn onderzoeksplan kan gaan uitvoeren met zo'n beurs. Het schrijven ervan kost zo een paar maanden, en meer dan vier op de vijf aanvragers doen dat dus voor niets.

Wat het systeem daarnaast parten speelt, is het idee dat een beurs voor jonge onderzoekers noodzakelijk is voor een vaste aanstelling. Geen wonder dat het dan dringen is. Gielen: "Universiteiten nemen mensen met zo'n beurs aan omdat ze kennelijk heel goed zijn. Ze zijn immers door NWO uitgekozen. Ik vind dat íets te makkelijk. Sommige onderzoekers met een excellente beoordeling eindigen bij ons net onder de streep omdat het budget gewoon beperkt is. Dan moet dat voor universiteiten reden kunnen zijn om te zeggen: je hebt een heel hoge waardering gekregen voor je aanvraag, je krijgt van ons een positie, laat maar zien wat je waard bent." Zodra duidelijk is dat er ook zonder beurs baanperspectief is, daalt het aantal aanvragen mogelijk.

De derde geldstroom, zoals die financiering heet, is enorm gegroeid. Daar kon alleen geen vaste staf op worden aangesteld, omdat deze middelen altijd tijdelijk zijn. Zo stelden universiteiten voornamelijk promovendi aan, tijdelijke krachten. "Jonge, ambitieuze mensen, die een subsidieaanvraag doen om hun carrière op gang te helpen." Vooral de kleinere zogeheten Veni-beurzen van 250.000 euro zijn bij hen in trek. Met het aantal belangstellenden steeg het aantal aanvragen natuurlijk.

Maar hoe kon die druk op die beurzen zo uit de klauwen lopen? In zijn grote en opgeruimde kantoor met uitzicht over Den Haag legt voorzitter van NWO Stan Gielen uit dat dit tien jaar geleden is begonnen met een oproep van de overheid. "Die zei tegen de universiteiten: ga de markt op. Als jullie meer onderzoek willen doen, moeten jullie geld ophalen bij maatschappelijke partners en private instellingen. Dat hebben ze fantastisch gedaan", aldus Gielen.

Competitie

Rector magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht wil wel iets afdingen op dat idee van noodzakelijkheid van een subsidie. "Ik hoor dit vaker om me heen, maar we nemen ook mensen aan zonder beurs op zak. Zeker in vakgebieden waarvoor je minder snel subsidie kunt krijgen. Voor sommige onderdelen van geesteswetenschappen of sociale wetenschappen is nu eenmaal minder geld beschikbaar. Maar ook elders is het voor ons geen vereiste: we willen gewoon heel goede mensen, met of zonder beurs."

Overigens zou je denken dat financier NWO wel gebaat is bij de competitie tussen onderzoekers. Iedereen doet zijn best een goed onderzoeksvoorstel te schrijven, en alleen de allerbeste blijven over. "Klopt", zegt Gielen. "Maar daar voeg ik aan toe: NWO is er om het Nederlandse onderzoek te bevorderen. En dat doe ik níet door tegen heel Nederland te zeggen: schrijven maar. Er moet ook onderzoek gedaan worden op de universiteiten. Als je denkt dat je volgend jaar meer kans maakt, ga dit jaar dan niet je tijd verdoen met het schrijven van grote aanvragen."

Universiteiten weten ongeveer hoeveel subsidieaanvragen NWO kan honoreren, zegt Gielen. Dus ook hoeveel van die beurzen ze ongeveer kunnen binnenslepen. "Als je als instelling ongeveer vijf projecten denkt te kunnen binnenhalen, dan moet je niet honderd voorstellen insturen. Je weet namelijk wie het meest kansrijk zijn, op basis van iemands reputatie en kwaliteit, maar ook op basis van diens netwerk. Als je ook de rest vraagt een aanvraag te schrijven, houd je die mensen in feite van hun werk af."