Wetenschappers: 'aantal blinden is in 2050 verdriedubbeld'

De stijging komt met name voor rekening van de grrote bevolkingsgroei en de hogere levensverwachting, schrijfft de groep oogwetenschappers in The Lancet Global Health. In 2015 waren wereldwijd zo'n 36 miljoen mensen blind. Die groep groeit volgens het onderzoek exorbitant hard in de komende dertig jaar, waardoor het aantal mensen met blindheid tegen 2050 is gestegen tot 115 miljoen.

Ook het aantal mensen met een minder ernstige zichtbeperking stijgt de komende jaren hard; van 217 miljoen in 2015 naar 588 miljoen in 2050. Liefst 1 miljard mensen ondervinden volgens de onderzoekers last van onbehandelde ouderdomsverziendheid.

Met name mensen in Azië en het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara krijgen te maken met blindheid en andere visuele beperkingen

Grootste oorzaak achter die harde groei van oogaandoeningen is volgens de onderzoekers het feit dat de wereldbevolking blijft groeien en men over het algemeen steeds langer leeft. Het percentage mensen dat lijdt aan een visuele beperking neemt namelijk al jaren af, maar doordat de wereldbevolking blijft groeien, neemt hun aantal wél toe.

Toegang Het onderzoek stelt dat met name mensen in Azië en het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara te maken krijgen met blindheid en andere visuele beperkingen. In West-Europa lijdt slechts een half procent van de bevolking aan blindheid. Maatregelen zijn goedkoop en landen zien die kosten terug doordat mensen dan weer aan het werk kunnen onderzoeksleider Rupert Bourne De onderzoekers roepen in de studie overheden op meer te investeren in oogbehandelingen zoals cataractextractie, waarbij een ooglens aangetast door staar wordt vervangen, en om mensen met oogaandoeningen makkelijker toegang te geven tot corrigerende brillen. Met name de armere landen waar de meeste mensen een oogaandoening oplopen, kunnen daar baat bij hebben, zei onderzoeksleider Rupert Bourne van de Anglia Ruskin Universiteit tegen de BBC. "Zulke maatregelen zijn goedkoop, hebben weinig infrastructuur nodig en landen zien die kosten terug doordat mensen dan weer aan het werk kunnen." De organisatie Sightsavers, een stichting die internationaal strijd tegen vermijdbare blindheid, sloot zich donderdag aan bij de resultaten en adviezen van de groep wetenschappers die de studie naar blindheid publiceerde, en stelde dat er meer aandacht moet komen voor de opleiding van medisch personeel dat oogbehandelingen kan geven in arme landen.

