Wetenschapper Elroy Boers denkt te weten hoe je jongeren minder laat drinken

Alcohol is niet goed voor jongeren, toch drinken ze het. De vraag is dus hoe je ze zover krijgt dat ze niet over de schreef gaan. Communicatiewetenschapper Elroy Boers (1983) heeft daar na zijn onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wel een idee over. Verschillende mbo-scholen ging hij af, van Heerenveen tot Roosendaal, om gesprekken over alcohol te analyseren. Bijna één op zes mbo'ers geeft aan meer dan twintig glazen te drinken in het weekend.

Waarom alleen bij mbo-scholen langs en niet gewoon alle opleidingen na de middelbare school? "Ik heb zelf ooit mbo gedaan, ik ben via een flinke omweg bij dit promotieonderzoek beland. Misschien dat ik daardoor sneller op het idee kwam. Normaal gesproken gebruiken onderzoekers meestal academische studenten als proefpersonen bij onderzoek. Maar inhoudelijk is er ook een reden. We weten namelijk uit Amerikaans onderzoek dat lageropgeleiden vaker een drankprobleem hebben. Je wilt dus eigenlijk al op hun opleiding kijken hoe ze denken en praten over alcohol, om ze zo op andere gedachten te laten komen."

Hoe onderzoek je zoiets? "Verschillende scholen ging ik dus af, en per klas kwam ik drie keer langs. Steeds met een maand ertussen. De eerste keer vroeg ik de jongeren een vragenlijst in te vullen over hoe ze tegen alcohol aankeken. De tweede keer koppelde ik ze aan elkaar en liet zo twee jongeren met elkaar chatten over drank. Die gesprekken analyseerde ik, en ik liet ze nu weer die vragenlijst invullen om te kijken of ze door dit gesprek een andere houding hadden tegenover alcohol."

Wat heb je eraan te weten hoe hun gesprekken samenhingen met hun houding erover? "Vóór ze begonnen liet ik ze allemaal de hele klas indelen op hoe populair anderen waren. Zo ontstond een lijstje van de hele klas met wie gemiddeld het populairst was. Die informatie is belangrijk, want zo kon ik zien dat juist die populaire kinderen het meest aan houding veranderden bij hun gesprekspartners."