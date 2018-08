Westlandse gemeenteraad komt terug van vakantie om 'Polenhotel' te voorkomen

“Op een bepaald moment is het genoeg. We moeten arbeidsmigranten spreiden over het hele westland het is niet de bedoeling dat we alle Polen concentreren op een plek. Ik wil niet zeggen dat er overlast is, maar veel arbeidsmigranten geeft toch gedoe in een dorp.”

In de gemeente, die bekendstaat om zijn grote glastuinbouwsector, is ophef ontstaan omdat de gemeenteraadsleden hun vakantie vroegtijdig moesten afbreken omdat ze moesten stemmen over een noodmaatregel. Die moet voorkomen dat er een nieuw gebouw voor arbeidsmigranten verrijst, vlakbij een bestaand gebouwencomplex voor enkele honderden werknemers. Woendag werd het besluit gepubliceerd in huis-aan-huisblad Groot Westland.

Het huisvesten van buitenlandse werknemers, die veelal uit het oosten van Europa komen, ligt gevoelig in het Westland

De noodmaatregel is met geheimzinnigheid omgeven. De raad vergaderde dinsdagavond achter gesloten deuren over de kwestie. Pas vrijdag wil de gemeente, op de zaak ingaan. De gemeenteraadsleden hebben beloofd niet te spreken over de inhoud van de vergadering. Anders dan Duijsens houden anderen zich wel aan de afspraak. “Als de gemeente vrijdag met een verklaring komt, zullen de inwoners begrijpen waarom het geheim was”, zegt fractievoorzitter van het CDA Jenny Smit. Ze noemt het ‘jammer en spijtig’ dat ondertussen is uitgelekt dat de geheime kwestie het tegenhouden van een hotel voor arbeidsmigranten is.

Het huisvesten van buitenlandse werknemers, die veelal uit het oosten van Europa komen, ligt gevoelig in het Westland. Nederlanders willen niet werken in de kassen, Oost-Europeanen wel. Tegelijkertijd willen dorpen als Maasdijk, dat zo’n vierduizend inwoners heeft, niet overspoeld worden door buitenlandse arbeiders, veelal mannen in hun eentje.

