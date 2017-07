Westerse landen houden financiering van moslimfundamentalisten onder de pet

Westerse regeringen zijn allerminst blij met de rol die Saudi-Arabië en andere Golfstaten spelen bij het verspreiden van de fundamentalistische islam in de wereld, maar minstens zo vervelend is het wanneer deze praktijken media-aandacht genereren. Het Westen is namelijk goed bevriend met de landen die het salafisme exporteren. De Henry Jackson Society, een neo-conservatieve denktank in Londen, publiceerde gisteren een nieuw rapport (pdf) waarin zij de Saudische financiering van moslimfundamentalistische personen en organisaties tegen het licht houden.

Lees verder na de advertentie

In 2015 gaf Saudi-Arabië zo'n 4 miljard dollar uit aan de verspreiding van het salafisme, aldus het rapport. Europese moslims krijgen snoepreisjes aangeboden naar Saudi-Arabië, waar zij opleidingen volgen aan religieuze instituten waar ze onderwezen worden in de salafistische leer. De onderzoekers baseren hun conclusies op publieke gegevens en bronnen.

Europese islamitische kinderen kregen schoolboeken met haatdragende teksten

Bij terugkomst krijgen de ex-studenten hulp vanuit Saudi-Arabië in het opzetten van instituten die tot doel hebben om het salafisme te verspreiden in de moslimgemeenschap. Met Saudische steun kregen Europese islamitische kinderen bijvoorbeeld tot niet zo lang geleden Saudische schoolboeken die dogmatische en haatdragende teksten bevatten. Sterker, exact dezelfde boeken werden door Islamitische Staat in het schoolcurriculum opgenomen. Kinderen in Raqqa en Mosul kregen dezelfde lesstof onder ogen als de kinderen van 24 scholen in Groot-Brittannië.

In het rapport wordt niet alleen Saudi-Arabië genoemd, maar staan ook landen als Qatar, Koeweit en Iran. De laatste heeft banden met een aantal sjiitische onderwijsinstellingen in Groot-Brittannië.

Geheimhouding De laatste tijd is de aandacht in Groot-Brittannië voor de rol van buitenlandse financiering van extremisme flink toegenomen, mede door de vele aanslagen die in de laatste maanden plaatsvonden. Onlangs werd ook bekend dat de Britse regering een rapport over de hulp aan jihadistische organisaties door bepaalde landen geheim wenst te houden. De hoofdrol die Saudi-Arabië speelt in de hulp aan terroristen zou de reden zijn voor geheimhouding. In december lekte namelijk ook al een rapport uit van de Duitse geheime dienst, waarin stond dat een aantal Golfstaten, waaronder Saudi-Arabië, extremistische predikers en radicale scholen financierden. Het beleid zou onderdeel zijn van een 'langetermijnstrategie' voor het verwerven van invloed in het buitenland via de islamitische gemeenschap. Een aantal landen heeft besloten om de financiering uit de Golfstaten aan te pakken, waaronder Oostenrijk. Dat land verbood in 2015 alle buitenlandse donaties aan moskeeën en imams. De Noorse regering besloot eerder al om de financiering van een moskee in Oslo te blokkeren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.