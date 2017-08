Werkt nieuw plan voor Afghanistan?

Om te voorkomen dat Afghanistan in chaos wegzinkt en een vrijplaats voor terroristen wordt, moeten Amerika en zijn bondgenoten blijven zonder dat een einddatum wordt vastgesteld. Dat is verstandig, omdat een einddatum de Taliban motiveert om rustig af te wachten tot de vreemde troepen weg zijn.

Maar de crux van de strategie is dat Trump voorwaarden wil scheppen voor een ordentelijke troepenterugtrekking die hij als overwinning kan verkopen. Daarvoor wil hij de Taliban onder militaire druk naar de onderhandelingstafel dwingen en economische middelen mobiliseren om de Afghanen te helpen hun land op te bouwen. Onderdeel van deze aanpak is druk op Pakistan om op te houden met het steunen van terroristen. Deze aanpak klinkt verstandig.

Aanvallen tegen terreurgroepen en de Taliban in Afghanistan blijven lastig, omdat strijders gemakkelijk in de bevolking kunnen opgaan

Toch zet ik er vraagtekens bij. Trump wil namelijk een militaire overwinning boeken en daarvoor de commandanten ter plekke de vrije hand geven. Daarbij trekt hij lessen uit de slag om Mosul. Iraakse troepen versloegen daar IS met een tienvoudig overwicht op de grond en met luchtsteun, inlichtingen, special forces en adviseurs van de door Amerika geleide coalitie. De grote vraag is of deze aanpak herhaald kan worden.

Obama trachtte terroristen al met drone-aanvallen in Pakistan uit te schakelen, maar kon ze niet echt onder controle krijgen omdat Pakistan het gebied langs de Afghaanse grens met grondtroepen niet kon of wilde pacificeren. Tegenwoordig richt Pakistan zich in toenemende mate op China en wil zich niet door Amerika de les laten lezen.

Aanvallen tegen terreurgroepen en de Taliban in Afghanistan blijven lastig, omdat strijders gemakkelijk in de bevolking kunnen opgaan.

Een Amerikaanse scherpschutter in 2011, in de Afghaanse provincie Kunar, aan de grens met Pakistan. © REUTERS

Complexe operatie Feitelijk stelt Trump een simpele operatie voor, gericht op het militair uitschakelen van geïsoleerde terroristen, terwijl zowel in Pakistan als Afghanistan een complexe operatie nodig is tegen strijders die zich onder de bevolking bevinden. Een essentieel onderdeel van die strijd is een hearts-and-minds-campagne gericht op het winnen van de steun van die bevolking. Maar Trump sluit de daarvoor noodzakelijke nation-building expliciet uit. Nederlandse krijgsmacht heeft gebrek aan alles en is nauwelijks inzetbaar Trumps aanpak is ook geen antwoord, omdat de Afghaanse regering niet meer dan de helft van het land onder controle heeft en Afghaanse veiligheidstroepen domweg te zwak en te klein zijn om de Taliban te verslaan. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, was blij dat Trump zijn troepen in Afghanistan wil houden. Maar tegelijkertijd wil Trump dat de Navo, dus ook Nederland, zijn strategie omarmt. Dat betekent meer trainers om de Afghaanse veiligheidstroepen op te krikken, meer luchtsteun en meer special forces. Het nieuwe kabinet moet de vraag beantwoorden of die extra inzet geleverd kan worden door een Nederlandse krijgsmacht die aan alles gebrek heeft en nauwelijks inzetbaar is. Nog belangrijker is de vraag of het nieuwe kabinet gelooft dat Trumps nieuwe strategie kan werken. Lees ook: Trump trotseert zijn instinct: VS blijven langer in Afghanistan Lees ook: Het is afgelopen met wederopbouw in Afghanistan, het doel is nu: terroristen doden

