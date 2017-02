Werkomstandigheden bij goedkope kledingketen Primark zijn beroerd

Vier uur achter elkaar kassawerk doen zonder dat je naar de wc mag. Als je ziek bent elke ochtend bellen om te verantwoorden dat je nog een dagje in bed blijft liggen. Overal camera’s die vooral bedoeld lijken te zijn om jou als werknemer in de gaten te houden.

Bij kledingketen Primark, bekend om zijn extreem lage prijzen, is het de normaalste zaak van de wereld, zo bleek vandaag toen vakbond FNV de bevindingen van een online enquête onder (ex-)werknemers van Primark naar buiten bracht.

Wat vooral in het oog springt zijn de problemen die werknemers ondervinden bij het ziek melden. Maar liefst 61 procent klaagt hierover. Zo worden ziekmeldingen soms niet geaccepteerd, waarna een medewerker verplicht ziek aan het werk gaat. Verder informeert de leiding bij de ziekmelding naar de aard van de ziekte en het medicijngebruik. Niels Suijker van FNV: “Dat mag wettelijk helemaal niet. Als een zieke medewerker ‘s ochtends niet meldt dat hij nog steeds ziek is, wordt voor die specifieke dag geen loon uitbetaald.”

Onder het personeel is bovendien bekend dat ziekte een van de belangrijkste motieven is om een contract niet te verlengen. Het overkwam voormalig Primark-medewerkster Helena Bos. Vlak voordat haar contract voor de derde keer verlengd zou worden, kreeg ze koorts. “Ik ben niet het type dat bij een beetje hoofdpijn thuis blijft, maar met 39 graden koorts kon ik echt niet anders.” Na een week kon Bos weer aan het werk, maar toen kreeg ze te horen dat haar contract niet werd verlengd. “Ik had nota bene een mondelinge toezegging dat dit wel zou gebeuren. Ik kreeg ook altijd goede beoordelingen van klanten, dus aan mijn werk lag het niet.” Helena Bos wil niet met haar echte naam in de krant, omdat zij vreest dat het moeilijker wordt om een nieuwe baan te vinden.

Meer problemen

Er is meer mis bij Primark. Zo is er geen ondernemingsraad, is het aanvragen van vakantiedagen erg lastig en kan moeilijk van het rooster afgeweken worden. Leidinggevenden worden ervaren als intimiderend. Zij zouden zelfs camerabeelden gebruiken om in de gaten te houden dat het personeel wel hard genoeg werkt. De werkdruk wordt door 66 procent van de geënquêteerde medewerkers als te hoog ervaren. “Vooral achter de kassa was het zwaar”, zegt Bos. “Vier uur achter elkaar sta je kleding af te rekenen. Naar de wc gaan of een slokje water nemen is niet toegestaan.”

We zijn aangedaan en geschrokken van de klachten Primark

De respons op de enquête, die slechts anderhalve week online stond, was met 1186 reacties (789 werknemers, 360 ex-werknemers) overweldigend, zegt Suijker. “Dat zegt wel iets over hoe groot de frustratie is.” Naar schatting zijn er in totaal 4800 mensen voor Primark werkzaam in Nederland.

Primark heeft in een reactie toegezegd dat er een ondernemingsraad komt en dat het bedrijf met de FNV in gesprek gaat. “We zijn aangedaan en geschrokken van de klachten”, aldus de kledingketen.