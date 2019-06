Werknemer richt bloedbad aan in gemeentegebouw VS: dertien doden

Ook de schutter, die voor de gemeente werkzaam was, is bij de schietpartij omgekomen. Hij opende rond 16.00 uur lokale tijd (22.00 uur in Nederland) willekeurig het vuur op mensen in een gebouw van de buitendienst. Het gemeentehuis bevindt zich daarnaast.

De lichamen van de omgekomen mensen werden op verschillende verdiepingen van het gebouw gevonden, aldus politiechef James Cervera op een persconferentie. De schutter schoot ook op vier agenten die het gebouw binnen waren gegaan, waarna volgens Cervera “een hevig en langdurig vuurgevecht ontstond”. Daarbij is de man getroffen. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. “Doordat de agenten hem hebben uitgeschakeld, is zeker voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen”, aldus Cervera.

Volgens Cervera werkte de schutter al lange tijd voor de gemeente. Hij omschreef de dader als iemand die “ontevreden” was. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. In het gebouw zijn een pistool en een automatisch geweer gevonden.

Onder de gewonden is ook een agent, zei Cervera. “Zijn kogelvrije vest heeft hem gered.”

“Dit is de meest verwoestende dag in de geschiedenis van Virginia Beach”, aldus burgemeester Bobby Dyer. “De betrokken mensen zijn onze vrienden, medewerkers, buren, collega’s.”

Virginia Beach telt ruim 438.000 inwoners en is de grootste stad in de Amerikaanse staat Virginia. Het is een populaire vakantiebestemming in het zuid-oosten van de staat.

Mensen die hebben kunnen ontkomen aan het bloedbad omhelzen elkaar buiten het gebouw. © REUTERS

De politie betreedt het gebouw kort na de melding van de schietpartij. © REUTERS