Werkloosheid daalt verder, maar minder snel

Afgelopen maand daalde wederom de werkloosheid. Alleen iets minder snel. Kon uitkeringsorganisatie UWV vorige maand nog zeggen dat de werkloosheid over drie maanden gemeten met gemiddeld 9.000 per maand daalt, vandaag meldt ze dat de werkloosheid met gemiddeld 6.000 per maand daalt. In maart kwam het totaal aantal werklozen uit op 463.000. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. In februari waren dat er tienduizend meer (5,3 procent).

Vergeleken met voorgaande jaren gaat het hartstikke goed. In maart 2016 lag de werkloosheid nog ruim een procent hoger met 6,7. En in maart 2015 zat 7,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De economische groei pakt vooral goed uit voor jongeren. Zij komen steeds makkelijker aan het werk, al stagneerde ook dat iets afgelopen maand, vooral doordat meer twintigers dan verwacht een WW-uitkering aanvroegen; 1 procent meer dan vorige maand.

Jongeren

Het werkloosheidspercentage onder jongeren is per definitie hoog. We moeten terug naar de economische hoogtijdagen van 2007 en 2008 om bij de jongeren op werkloosheidspercentages van onder de 10 te komen. Ook vorige maand is dat weer niet gelukt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV van vandaag. De jeugdwerkloosheid ligt nu op 10,2 procent. De daling over meerdere jaren is echter gigantisch. Want in 2014 was nog meer dan 14 procent van de mensen onder de 25 jaar op zoek naar een baan.

Het overgrote deel van de werkzoekende werklozen heeft een werkloosheidsuitkering. Eind maart telde UWV in totaal 415.000 WW-uitkeringen. UWV verstrekte in de eerste drie maanden van dit jaar 124.000 nieuwe WW-uitkeringen, 18,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Alle beroepsgroepen noteerden een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Vooral thuiszorgmedewerkers vroegen minder vaak een WW-uitkering aan.

UWV en CBS weten ook dat het aantal werkende vrouwen sneller toeneemt dan het aantal werkende mannen. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11.000 vrouwen per maand aan de slag tegenover 4.000 mannen. Het percentage werkende vrouwen ligt nu op 61,6 procent. Bij mannen is dat 71 procent. Nog altijd flink minder dan begin 2009, toen werkte 74,7 procent van de mannen.