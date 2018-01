Werkloosheid daalt, maar is nog niet zo laag als voor de crisis

In een jaar tijd kwamen er 220.000 banen bij. Maar de werkloosheid is nog niet zo laag als in 2008, vlak voor de financiële crisis uitbrak. Het aantal mensen dat niet actief is op de arbeidsmarkt is hoger dan in 2008.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat doorlopend onderzoek doet naar de werkloosheid. Volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS groeit de werkgelegenheid in vrijwel alle sectoren, vooral in de handel en de horeca. Na jaren van krimp bieden ook de zorg en de bouw weer meer werk. Uitzondering is de financiële sector waar de werkgelegenheid terugloopt. “Dat komt vooral door de automatisering”, verklaart Van Mulligen.

Ondanks de grote banengroei in de laatste jaren is de werkloosheid nog wel hoger dan in 2008, toen de economie ook een paar jaar hard was gegroeid. Opvallend is dat mannen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar in het derde kwartaal van 2017 beduidend vaker werkloos waren dan in de nazomer van 2008: 3,2 procent van hen had geen werk tegen 0,9 procent in 2008. Waarom dat zo is, zegt Van Mulligen niet te weten. “”Het is een beetje mysterieus”, zegt hij. Mogelijk ligt een deel van de verklaring in de bouw. “Het aantal banen daar is nog altijd een stuk lager dan in 2008.”

Van de laagopgeleide mannen tussen de 25 en de 45 jaar heeft bijna een kwart geen werk

“Vreemd” vindt Van Mulligen dat zo’n 8 procent van de 25- tot 45-jarige mannen niet deelneemt aan de arbeidsmarkt . In 2008 was dat 5 procent. Het zijn vooral laagopgeleiden die niet meer naar werk zoeken. In 2008 werkte 89 procent van de 25-tot 45-jarigen met weinig opleiding. In 2017 was dat 77 procent.

Onder mannelijke 45-plussers en onder vrouwen was de werkloosheid in het derde kwart van vorig jaar ook wat hoger dan negen jaar daarvoor. Alleen bij jonge mannen (15-25 jaar) is de werkloosheid iets gedaald. Bij de cijfers passen wel kanttekeningen. Onder ‘werkloos’ verstaat het CBS personen die minder dan een uur in de week werken, die op zoek zijn naar een baan en die direct met werken kunnen beginnen.

De werkloosheid onder laagopgeleiden is beduidend hoger dan onder middelbaar en hoger opgeleiden. Van de 15- tot 25-jarigen zit 12 procent van de laag opgeleiden zonder werk. Bij hoog opgeleiden is dat 5,5 procent. Ook onder mannen en vrouwen boven de 25 is de werkloosheid onder laagopgeleiden hoger dan onder hoogopgeleiden. Vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen, maar dat geldt niet voor hoogopgeleide jonge vrouwen.

Eind september hadden volgens het CBS 10,2 miljoen mensen een baan: voltijd en deeltijd bij elkaar opgeteld, zelfstandigen incluis. Dat waren er 218.000 meer dan in september 2016. Die stijging is de grootste sinds 2007-2008. Volgens het CBS hebben zowel consumenten als producenten veel vertrouwen in de economie. Het bruto binnenlands product (bbp) was eind september 3 procent hoger dan in september 2016. In die tijd stegen de uitgaven van consumenten, de investeringen door bedrijven en de export.